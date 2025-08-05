特朗普威脅大增印度關稅　美國不再需要這枚制華棋子？

地緣政治的討論，往往需要對一個國家的意圖作出解讀。一個人的意圖，我們也很難有準確的解讀，更何況是一個國家？因此，人們通常會有一大堆預設為不證自明的「真理」。美國和印度在印太地區有聯手抑制中國的長久共同戰略利益－－這，是其中一個地緣政治的「真理」。

可是，特朗普（Donald Trump）最近幾個月對於印度的處理手法，卻不斷對這個「真理」提出挑戰。

難得「與事實相符」的指控

繼此前威脅要「懲罰」印度購買俄羅斯能源之後，特朗普8月4日進一步釐清他的懲罰方式就是要大增印度的關稅，也就是在原本針對印度的25％「對等關稅」之上，再加徵「次級關稅」，用來阻止印度繼續進口俄羅斯石油。

特朗普在其社交媒體Truth Social上寫道：「印度不僅大量購買俄羅斯石油，他們還將許多購買來的石油轉賣到國際市場，賺取巨額利潤。他們根本不在乎俄羅斯戰爭機器在烏克蘭殺害了多少人。正因如此，我將大幅提高印度支付給美國的關稅。」

特朗普在其社交媒體Truth Social上寫道：「印度不僅大量購買俄羅斯石油，他們還將許多購買來的石油轉賣到國際市場，賺取巨額利潤。他們根本不在乎俄羅斯戰爭機器在烏克蘭殺害了多少人。正因如此，我將大幅提高印度支付給美國的關稅。」（網站截圖）

出奇的是，特朗普對印度轉賣石油圖利的指控竟然是「與事實相符」的：俄羅斯石油在俄烏戰爭爆發後相對於國際油價有每桶可高達20美元的折扣，雖然此數如今已回落到4、5美元左右，但也能給予印度煉油行業價格優勢，其煉油營利每桶比其新加坡對手高出2美元；相對新冠疫情之前，印度的石油產品出口額提升了一倍，至超過800億美元的水平，佔印度總出口額14％，其對歐石油產品出口量更比2019年增長了超過2,000倍，一部份填補戰爭爆發後的俄國供應缺口。

此前，特朗普已將「俄羅斯接受停火50天期限」由9月2日提前到8月8日。如果特朗普真的兌現他的100％「次級關稅」威脅的話，印度本周內就會成為第二個要面對美國100％以上關稅的國家，並超越中國成為被美國徵收最高平均關稅稅率的國家。

印度對於美國的回應是「低調強硬」。

把歐盟拉過來一起罵

對於特朗普最新的關稅威脅，印度以外交部發表文字聲明的方式來回應。首先，印方解釋印度在2022年俄烏戰爭爆發後大買俄羅斯石油的原因－－從原本佔其進口量的0.2%急升至可高達4成－－是印度的「傳統供應被改運到歐洲」，聲稱「當時美國積極鼓勵印度進口這類石油，以加強全球能源市場的穩定性」。

對於特朗普8月4日的關稅威脅，印度以外交部發表文字聲明的方式來回應。（印度外交部）

然後，印度才反指如今美國和歐盟自己也在跟俄羅斯進行貿易，而且跟印度進口俄羅斯石油不同－－進口佔印度石油需求近9成－－美國和歐盟同俄羅斯的貿易項目並稱不上是迫切需要。

印度指出美國依然從俄羅斯進口六氟化鈾（用於核能產業），以及電動車產業需用的鈀金、肥料和化學品等。而歐盟在2024年與俄羅斯的雙邊商品貿易額達到675億歐元、2023年雙方的服務貿易估計達172億歐元，「這一數字明顯超過印度該年或之後與俄羅斯的總貿易額」。印度還批評歐盟從俄羅斯的液化天然氣（LNG）進口去年打破2022年的紀錄，而且不只進口能源，還繼續進口俄羅斯的肥料、礦產品、化學品、鐵鋼、機械及運輸設備等。

因此，印度表明美國和歐盟對印度的指責是「不公正和不合理」，印度將會採取「一切必要措施」來維護國家利益和經濟安全。

這樣回應聽起來強硬，不過印方其實是把歐盟拿過來跟美國並排來罵，而且罵歐盟多於罵美國－－歐盟7月也通過的第18輪對俄制裁確實影響到印度，當中包括禁止從俄羅斯原油提煉出來的石油產品進口到歐盟，可是此法要到明年1月才正式落實。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

同時，印度也不是由總理莫迪（Narendra Modi）又或者外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）來出聲回應特朗普的大增關稅威脅。這也顯示出印度還是想低調處理和特朗普政府的外交衝突。

印度無牌？

另外，印度也強調其與美國的貿易談判還在繼續，雙方已經進行了5輪談判，下一輪將在8月25至29日在新德里舉行。

事實上，印度也沒有什麼貿易手段可以用來反擊美國。印美商品及服務貿易額高達1860億美元，當中印度有444億美元的順差。而且，印度本身已經有非常高的平均關稅（約17％），亦有不同產業中的非關稅貿易壁壘（例如在美方極想打開市場的農產品和乳製品市場），沒有太多「理性」的報復空間。如今，在印度尋求成為「中國＋1」供應鏈轉移趨勢中的那一個「1」之際，印度也負擔不起一場對美國的貿易戰。

簡單而言，不同於有實力以超高關稅反制美國、以稀土出口管制制裁美國關鍵產業的中國，印度報復特朗普的能力非常有限。

2025年8月3日，美國賓夕法尼亞州，圖為特朗普在機場回答傳媒問題。（Reuters）

在以「次級關稅」施壓俄羅斯接受停火一事上，特朗普首先高調拿印度出來「祭旗」是有理由的。

可是，美印關係惡化，不只出自貿易磨擦和俄烏戰爭的地緣政治，更反映出特朗普再次上台之後更加講求具體利益交換的外交政策－－對於特朗普而言，壓制中國並不是無可超越的最高目標，因此他也不必無條件討好印度。

莫迪不懂應付「特朗普2.0」

莫迪本年2月成為首批訪美的國家領袖之一。莫迪還說出了「MAGA」（讓美國再次偉大）加上「MIGA」（讓印度再次偉大）將會變成一個「MEGA」（超級大）的夥伴關係。當時，莫迪還以為特朗普會跟第一屆任期一樣跟他互相出席對方的超級政治集會，稱兄道弟一般。馬斯克（Elon Musk）當時帶着孩子同莫迪見面，妻子是印度裔的副總統萬斯（J.D. Vance）4月也訪問了印度。

美印關係似乎比特朗普第一任期、拜登時期「更上一層樓」。

圖為2025年4月21日，印度總理莫迪（Narendra Modi）在印度新德里的官邸，會見了美國副總統萬斯（JD Vance）及其妻子烏莎（Usha Vance）等家人。（India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS）

然而，在印度沒有給予特朗普政府實際利益的同時，作為印度死對頭的巴基斯坦卻在另一邊不斷把結特朗普及其家族友好。

在特朗普大舉投入加密貨幣之際，巴基斯坦2月就宣布成為加密貨幣委員會將區塊鏈及其他數碼資產合規化，4月請來同特朗普家族有生意關係的幣安（Binanace）創辦人趙長鵬來擔任其加密貨幣規管的戰略顧問，並宣布同特朗普家族佔大股的加密貨幣公司World Liberty Financial簽署合作書，5月宣布成立比特幣戰略儲備，並分配供電專門用來進行加密貨幣挖礦。

5月，印巴因為克里米亞恐襲爭議而爆發衝突後停火。巴基斯坦馬上就把功勞全歸特朗普，甚至提名特朗普獲取諾貝爾和平獎（其後這一招就得到以色列和柬埔寨跟從）。

當印度還在把宗教學校出身的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir，被視為該國實質領袖）向美國渲染為伊斯蘭恐怖分子之際，特朗普卻在6月中加拿大G7峰會之後把穆尼爾邀來白宮設午宴款待。當時，特朗普以示一視同仁也邀請了莫迪再訪白宮，但印度一直不想同巴基斯坦被「一視同仁」，最終訪問完加拿大的莫迪決定「過門不入」。

在中國拿着稀土出口管制反擊美國之際，巴基斯坦也用上其國內的稀土礦藏來吸引美國投資。特朗普的好友兼中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）的兒子也有參與相關討論。

巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）如今盛傳有意「坐正」以總統之名執政。（Getty）

如今，在全球關稅戰中，特朗普就把印度的關稅設在25％，卻同巴基斯坦達成協議，將後者的關稅設在19％的水平，突顯出此刻何者為親、何者為疏。

特朗普針對印度的做法固然有國家和家族個人的利益考慮，卻也是要警告印度不要以為出於中國因素它就能「吃定」美國。

不過，地緣政治上預設為不證自明的「真理」往往有其被預設為真的現實基礎。特朗普此刻拉巴基斯坦來打印度、借俄烏戰爭議題來施壓印度的做法，有非常高的風險。畢竟印度對美國而言確實是在中國西沿和印度洋地區制衡中國的棋子，也是美國要將全球供應鏈從中國剝離的計劃中不可或缺的一環。

莫迪政府會如何回應特朗普，是像中國般用力反制，還是像歐盟那樣忍氣吞聲，值得我們繼續注視。