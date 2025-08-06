韓警方確認首爾百貨公司炸彈威脅為「假資訊」　逮捕一名初中生

網上流傳一則聲稱要把在韓國首爾明洞新世界百貨店的爆炸物引爆的恐怖留言後，警方針對該店採取人員疏散措施。不過經過1小時30分鐘搜尋工作，有關部門未有尋找到所謂的爆炸物。韓國新世界百貨商場之後發公告稱，警方確認上述留言是不實信息，商場已恢復正常營業。警方周三（6日）指，上傳這則虛假帖子的一名初中生已落網。



根據韓聯社，警方以涉嫌恐嚇公眾罪抓獲一名初一男生並對其進行調查。這名男生中午12時36分許在網絡貼吧「Dcinside」上傳留言，聲稱「千萬不要去新世界百貨店總店。昨天我在該店一樓設置了炸藥，今天下午3時將引爆。」

帖子上傳後，新世界百貨商店員工和顧客4000多人緊急疏散，警方動員包括特種部隊在內242名警力開展搜尋工作，耗時1小時30分鐘。上傳帖子6個多小時後，這名男生當天下午7時許在位於濟州市老衡洞的住處被抓獲。

新世界百貨商場方面表示，相關虛假資訊製造社會恐慌，威脅顧客安全，公司將採取包括法律手段在內的強硬應對措施。

報道周二較早前指，韓國網絡貼吧「Dcinside」周二中午12時30分左右出現聲稱「千萬不要去新世界百貨店總店。昨天我在該店一樓設置了炸藥，今天下午3時將引爆」的留言。目前貼文已被刪去。警方正通過檢查貼文的互聯網位址 （IP） 來追蹤作者。

警方之後搜查1小時30分鐘，但沒有發現爆炸物，於是在3時59分結束搜查，並解除對現場的控制。

韓國首爾明洞新世界百貨店。（韓國首爾明洞新世界百貨店官網）

報道指，警方之後就店舖採取人員疏散措施，禁止車輛進入。警方下午1時43分左右接獲報案，約一小時後，在警方安排下，所有店員和顧客都被疏散出百貨公司，現場得到控制，警方與消防部門一同開展搜查，尋找所謂的爆炸物。

韓國首爾明洞新世界百貨店。（韓國首爾明洞新世界百貨店官網）

韓國首爾明洞新世界百貨店。（韓國首爾明洞新世界百貨店官網）

韓國首爾明洞新世界百貨店。（韓國首爾明洞新世界百貨店官網）