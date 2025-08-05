數百人聚集貝魯特港口紀念黎巴嫩爆炸5周年　公眾總統齊促查真相

數百名黎巴嫩人周一（4日）聚集在貝魯特海岸附近，紀念2020年那場災難性的港口爆炸事件五周年。黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）未有出席紀念活動，不過他當天表示，黎巴嫩決心無論面臨何種障礙，無論涉案人員級別有多高，都要查明全部真相。



數百名黎巴嫩人周一（4日）聚集在貝魯特海岸附近，紀念2020年那場災難性的港口爆炸事件五周年。（Reuters）

奧恩稱，國家「致力於揭露全部真相，無論面臨何種障礙或職位有多高，法律適用於所有人，無一例外。你們親人的鮮血不會白流。正義即將到來，責任即將追究。」

數百名黎巴嫩人周一（4日）聚集在貝魯特海岸附近，紀念2020年那場災難性的港口爆炸事件五周年。（Reuters）

半島電視台報道，隨着悲劇發生五周年的臨近，人們樂觀地認為，司法調查在面臨重重障礙之後終於朝着正確的方向發展，這些障礙主要是來自關係良好的政客拒絕回答問題以及前檢察官阻撓調查。

數百名黎巴嫩人周一（4日）聚集在貝魯特海岸附近，紀念2020年那場災難性的港口爆炸事件五周年。（Reuters）

2025年初，黎巴嫩選出新總統約奧恩和新總理薩拉姆（Nawaf Salam）。半島電視台稱，對黎巴嫩來說，這是一個新的時代。兩人在就職演說中都談到為港口爆炸受害者伸張正義的重要性。

數百名黎巴嫩人周一（4日）聚集在貝魯特海岸附近，紀念2020年那場災難性的港口爆炸事件五周年。（Reuters）

數百名黎巴嫩人周一（4日）聚集在貝魯特海岸附近，紀念2020年那場災難性的港口爆炸事件五周年。（Reuters）

數百名黎巴嫩人周一（4日）聚集在貝魯特海岸附近，紀念2020年那場災難性的港口爆炸事件五周年。（Reuters）

數百名黎巴嫩人周一（4日）聚集在貝魯特海岸附近，紀念2020年那場災難性的港口爆炸事件五周年。（Reuters）