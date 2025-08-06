美國特使威特科夫抵達俄羅斯　據報普京考慮與烏克蘭達成空中停火

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）可能周三（6日）或周四訪問俄羅斯後，俄媒指，威特科夫已抵達俄羅斯。



塔斯社引述消息稱，威特科夫已抵達莫斯科伏努科沃機場並與俄羅斯直接投資基金總裁、負責對外投資和經濟合作事務的俄羅斯總統特別代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）會面。俄衛網也報道，一架威特科夫乘坐的同機型飛機已降落在莫斯科伏努科沃機場。報道引述消息稱，威特科夫和德米特里耶夫6日上午遊覽莫斯科的扎里亞季耶公園。扎里亞季耶公園位於俄羅斯首都莫斯科紅場附近。

彭博社引述知情人士稱，克里姆林宮正考慮暫停對烏克蘭的遠程打擊行動，作為對特朗普的潛在讓步，儘管其仍致力於繼續戰爭。

2025年7月14 日，美國華盛頓，中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）在白宮橢圓形辦公室出席總統特朗普（Donald Trump）與北約秘書長呂特（Mark Rutte）的會晤。（Reuters）

航班追蹤服務器Flightradar24數據顯示，一架從佛羅里達州起飛的龐巴迪環球7500（Bombardier Global 7500）飛機周三莫斯科時間上午6時11分許飛越俄羅斯邊境。

美國常駐北約代表惠特克（Matthew Whitaker）上周五接受電視台採訪時稱威特科夫在訪問以色列後將於週末抵達莫斯科，但最終未能成行。美國總統特朗普同一天也透露威特科夫將訪俄的消息。特朗普周一表示，威特科夫可能於周三或周四訪問俄羅斯。