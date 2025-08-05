克宮：不排除普京會見美國中東問題特使威特科夫

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）8月4日表示，不排除俄總統普京（Vladimir Putin）與美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）舉行會晤的可能性。塔斯社（TASS）此前報道稱，威特科夫將於本周三訪問俄羅斯。



俄羅斯《消息報》（Izvestia）報道，佩斯科夫在新聞發布會上表示，「我們不排除舉行此類會晤的可能性。對話仍在繼續。美國將繼續努力斡旋，以尋求烏克蘭問題的和解。這些努力非常重要。」

2025年4月11日，俄羅斯總統普京（右）在聖彼得堡會見美國總統特朗普的特使威特科夫（Steve Witkoff，左）時握手。（Reuters）

佩斯科夫還稱，「我們一直很高興在莫斯科見到威特科夫先生。我們認為（與威特科夫的會談）很重要、富有實質性，且非常有益。」

特朗普設定的8月8日俄烏談判最後期限迫近，此前美方警告，若俄羅斯不停止殺戮，美國或對其實施嚴厲經濟制裁。但到目前為止，特朗普的威脅和勸說都未能改變俄方立場，僵持不下的外交局面依然持續，而烏克蘭在前線的領土仍在不斷喪失。