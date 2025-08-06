美國特使訪俄羅斯晤普京3小時　克里姆林宮：會談有益且具建設

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）訪俄羅斯，8月6日在克里姆林宮會晤俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）長達3小時，克宮之後表示，會談有益且具建設。



特朗普正要求俄烏在8月8日前達成停火協議，在此前夕，俄總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）稱，威特科夫與普京的會談討論烏克蘭衝突及改善俄美關係的可能性。

他表示莫斯科收到特朗普發出的一些「訊號」，並已發出回應。

威特科夫周三清晨抵達莫斯科，這是他在2025年對俄羅斯的第五次訪問。他抵達莫斯科伏努科沃機場後與俄羅斯直接投資基金總裁、負責對外投資和經濟合作事務的俄羅斯總統特別代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）會面。兩人上午遊覽莫斯科的扎里亞季耶公園並在公園的餐廳用餐約一個半小時。

報道指，據介紹，雙方在餐廳用餐大約一個半小時，隨後遊覽公園、登上觀景台、欣賞首都莫斯科的風景。扎里亞季耶公園位於莫斯科紅場附近。

俄媒當天較早前稱，特朗普表示威特科夫可能周三或周四訪問俄羅斯後，俄媒指，威特科夫已抵達俄羅斯。

彭博社引述知情人士稱，克里姆林宮正考慮暫停對烏克蘭的遠程打擊行動，作為對特朗普的潛在讓步，儘管其仍致力於繼續戰爭。

2025年7月14 日，美國華盛頓，中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）在白宮橢圓形辦公室出席總統特朗普（Donald Trump）與北約秘書長呂特（Mark Rutte）的會晤。（Reuters）

航班追蹤服務器Flightradar24數據顯示，一架從佛羅里達州起飛的龐巴迪環球7500（Bombardier Global 7500）飛機周三莫斯科時間上午6時11分許飛越俄羅斯邊境。

美國常駐北約代表惠特克（Matthew Whitaker）上周五接受電視台採訪時稱威特科夫在訪問以色列後將於週末抵達莫斯科，但最終未能成行。美國總統特朗普同一天也透露威特科夫將訪俄的消息。特朗普周一表示，威特科夫可能於周三或周四訪問俄羅斯。