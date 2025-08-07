印尼擬將蝦類出口轉銷中國市場　應對美國關稅衝擊

路透社8月6日報道，受美國加徵關稅衝擊，印尼擬將蝦類出口由美國轉向中國市場，以緩解出口驟減帶來的衝擊。



報道引述印尼蝦農和業界人士指，美國是印尼蝦類最大出口市場，2024年佔出口總額的60%。美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府實施的19％關稅預計將導致出口量在2025年大減三成，逾百萬人就業面臨風險。

2024年11月9日，中國和印尼國旗在中國北京天安門廣場飄揚。（Getty）

印尼蝦農萊昂納多（Denny Leonardo）原計劃今年在爪哇島西南端擴建100個養殖池，但隨着美方訂單在4月關稅威脅後驟減，這一計劃被迫暫停。儘管美方7月將關稅下調至19％，但仍令業界承壓。

他說：「在美國對印尼出口施壓的背景下，大家都在努力尋找新出路，以減少對美依賴。」

這張無人機於2025年7月29日拍攝的圖片中，可以看到一個位於印尼萬丹省（Banten）的養蝦池塘。

印尼蝦農協會主席Andi Tamsil指出，目前多數美方客戶仍暫停採購，出口前景嚴峻。為拓展中國市場，他6月率團赴廣州與進口商及餐飲業者洽談，並計劃持續推動市場開拓。

報道指，印尼長期依賴美國市場，雖中國為全球最大蝦類進口國，但關稅前僅佔印尼出口的2％。Andi Tamsil表示：「中國每年進口約100萬噸蝦類，若印尼能佔據20％，將是巨大商機。」

同時，印尼亦計劃向中東、韓國、台灣及歐盟拓展出口。印尼海產品協會主席指出，印尼正接近與歐盟簽署自由貿易協定，出口多元化是應對貿易壁壘的關鍵。

本文獲《聯合早報》授權轉載

