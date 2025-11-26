趙樂際訪澳洲提台灣　冀阿爾巴尼斯理解和尊重中方立場

應澳洲國會參議長萊恩斯和眾議長迪克邀請，中國全國人大常委會委員長趙樂際11月22日至25日對澳洲進行正式友好訪問，在坎培拉會見總督莫斯廷，出席澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）舉行的工作早餐會，同萊恩斯與迪克舉行會談。



根據中國外交部公告，出席阿爾巴尼斯舉行的工作早餐會時，趙樂際表示，中澳關係實現轉圜，恢復和重啟各領域對話合作，受到兩國各界普遍歡迎和支持，中澳之間沒有根本利益衝突，中國始終堅持走和平發展道路，堅持高質量發展，擴大高水平對外開放，願同包括澳洲在內的各國開展互利合作、分享發展機遇。

應澳洲國會參議長萊恩斯和眾議長迪克邀請，中國全國人大常委會委員長趙樂際2025年11月22日至25日對澳洲進行正式友好訪問，在坎培拉會見總督莫斯廷，出席澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）舉行的工作早餐會，同萊恩斯與迪克舉行會談。圖為趙樂際與莫斯廷握手。（新華社）

趙樂際稱，要鞏固和深化在能源礦產、科技創新、數字經濟、基礎設施等領域合作。台灣、香港、西藏、新疆、南海等問題，事關中國領土主權和核心利益，希望澳方理解和尊重中方立場。

阿爾巴尼斯表示，當前澳中關係發展基礎良好，澳方致力於同中方加強合作，支持中國明年主辦亞太經合組織會議。澳中貿易近年來增長迅速，旅遊、教育、人文等領域的交流有助於青年一代體驗不同文化、發展長久友誼。澳方願同中方保持經常性溝通，推動兩國關係繼續保持穩定發展。