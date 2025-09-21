路透：中國與加拿大陷貿易爭議　北京增加採購澳洲油菜籽

消息人士稱，中國央企中糧集團向澳洲採購了九艘貨船、總計54萬噸的油菜籽。中國此舉適逢北京上月以反傾銷為由向加拿大油菜籽徵收臨時關稅。



路透社周五（9月19日）引述三名貿易消息人士報道上述消息；中糧集團這筆交易約等於中國去年油菜籽進口總量的8%。

中國商務部8月12日公告，稱調查機關初步認定，原產於加拿大的進口油菜籽存在傾銷，將從8月14日起向加拿大油菜籽加徵75.8%的保證金，作為臨時反傾銷措施。

中國商務部9月5日再發公告，稱「鑑於本案情況複雜」，決定將本案的調查期限從原定的2025年9月9日，延長至2026年3月9日。

2025年7月14日，加拿大薩斯喀徹溫省薩斯卡通（Saskatoon, Saskatchewan），一株株正在開花的油菜生長在加拿大大草原上。（Reuters）

加拿大過去幾年一直是中國油菜籽的主要供應國，中糧集團上述採購量顯示，在中加貿易談判持續之際，中國已在尋找其他替代來源。

報道引述一名知情的澳洲農產品交易商稱，上述貨船將於11月至1月間裝載。「這是一家中國公司的一貫採購操作，靜悄悄地進場，然後向澳洲幾家大型貿易企業採購了上述九艘貨船的油菜籽。」

中糧集團未立即回應路透社的置評請求。

2020年，中國以植物檢疫問題為由禁止澳洲油菜籽輸華。路透社7月報道稱，坎培拉接近與北京就油菜籽採購達成協議，允許五艘貨船的油菜籽輸華。

加拿大是世界最大的油菜籽出口國。（Reuters）

中國海關總署數據顯示，中國是世界最大的油菜籽進口國，去年進口量達640萬噸，價值34億美元，幾乎全部源自加拿大。

加拿大是世界最大的油菜籽出口國，澳洲居次席。

本文獲《聯合早報》授權轉載

