澳洲再爆性醜聞　職員於國會自慰拍片　莫里森斥可恥噁心

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-23 17:03

澳洲政府再爆出性醜聞。有傳媒報道數名政府男職員開設聊天群組分享於國會大廈作出性行為的相片和影片。總理莫里森（Scott Morrison）3月23日表示對事件感到震驚和反感。

《澳洲人報》（The Australian）和十號電視網（Ten Network）報道，名為湯姆（Tom）的政府職員披露指，有數名男職員於Facebook開設聊天群組分享露骨相片和影片，包括一名男職員自慰時自拍的相片，以及一名男職員於女議員辦公桌自慰的影片。

湯姆還表示，政府職員和國會議員經常利用國會大廈一間祈禱室性交。他聲稱，男性和女性的性工作者也被帶進大廈，「供（執政）聯盟的國會議員作樂」。他認為，政圈「存在一種覺得可以為所欲為的男性文化」。他雖然不認為那些政府職員犯了法，但「道德方面，他們已經破產了」。報道指，一名職員已經被解僱。

澳洲傳媒報道，有數名國會男職員於Facebook開設聊天群組分享露骨相片和影片，包括一名男職員自慰時自拍的相片。（影片截圖）

自前職員希金斯（Brittany Higgins）出面指控於國會遭強姦以來，性醜聞困擾莫里森政府。莫里森回應表示，對事件感到震驚和反感，形容這些行為「可恥」和「噁心而且病態」。他指，這些人的舉止，顯示他們非常蔑視於國會工作的人，對於國會理應代表的理念也極為不敬。他矢言改變國會職場文化，誓言做更多，吸納女性參政。