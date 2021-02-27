澳洲國會大廈爆醜聞　前職員被執屍強姦　莫里森面臨政治危機

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-27 17:34

澳洲本周成為全球首個立法強制數碼平台就新聞付費的國家，加上順利開打新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，總理莫里森（Scott Morrison）照道理應該贏盡掌聲。不過一宗性侵醜聞為政壇投下震撼彈，撼動執政黨的地位。

性侵案的主角是現年26歲的希金斯（Brittany Higgins）。希金斯上周接受澳洲新聞網（news.com.au）訪問披露事件。根據她所指，事發於兩年前的3月，當時她新加入政府，出任國防工業部長雷諾茲（Linda Reynolds）的媒體顧問。

有一天，希金斯和同事夜晚外出消遣。同行男同事買了很多輪酒，之後希金斯醉倒，男同事便提議一起乘的士載她一程。不過這位被希金斯形容為「自由黨新星」的男同事卻將她帶到國會大廈。她憶述指，他們到了國防工業部長辦公室之後，她開始感到不適，然後躺於梳化。

到希金斯醒來的時候，她發現正在與對方發行性行為。她說：「我叫他停下來。我當時正在哭泣。他連看都不看我一眼。」她表示，被強姦時對方沒有對她說話。完事後，對方起來離開，遺下她一個人於國會大廈。希金斯身穿的連身裙被扯至腰間半裸。翌日，她醒來離開。

圖為希金斯接受傳媒訪問披露性侵事件。（影片截圖）

由於國防工業部長的辦公室存有機密資料，事件最初被視為違反保安規定和員工守則。希金斯出席正式會議，獲幕僚長告知那位男同事因為違反上述規定而被解僱。但她指，會議似是紀律聆訊，對方稱知道事發於辦公時間以外，「我知道我有麻煩了」。希金斯雖然有報警備案，但沒有正式提出申訴。她向《紐約時報》解釋，因為面臨自由黨的壓力，因此放棄，「他們有意讓我感到我會失去工作，好讓我不會向警察求助」。

圖為2021年2月16日，澳洲總理莫里森於國會大廈出席記者會，回應有國防工業部前職員被性侵的事件。（美聯社）

案發時正值大選前夕，自由黨因此被質疑是掩飾事件，避免影響選情。問題是，究竟莫里森何時知悉事件？根據莫里森所指，他的辦公室12日才知道事件，自己則直到15日才收到消息。不過希金斯相信，總理辦公室至少有四人早前已經知道事件。反對派認為，這宗嚴重罪行發生於總理辦公室幾米以外的範圍，很難相信總理或他的團隊毫不知情。假設莫里森所言屬實，那麼為什麼沒有人想到要跟他說呢？這些問題都讓自由黨面臨愈來愈大的壓力。

雖然現時已經改任國防部長的雷諾茲和莫里森已經就事件道歉，但仍然有部份後座議員認為雷諾茲必須辭職或被辭退。悉尼大學政治教授史密斯（Rodney Smith）表示，研究顯示女性非常認真看待這些議題，或損害政府對她們的地位。除了希金斯以外，目前已經有最少四位女性揭發國會大廈曾經發生性侵事件。最新更加有告密者去信莫里森指控一名現任聯邦政府部長從政前曾於1988年強姦一名年僅16歲少女。隨事件愈滾愈大，莫里森面對的政治危機就愈來愈迫切。