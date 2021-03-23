東京奧運｜日本媒體：海外義工人數或大減至約500人

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-23 18:46

7月舉行的東京奧運將不接待海外觀眾，原則上也不接納海外人士成為義工，日本傳媒3月22日引述對日本東京奧組委計劃知情的官員報道，或會有約500名海外人士成為例外，可到日本擔任東京奧運會及殘奧會的義工。

共同網22日報道，官員表示，或會批准一些有特殊技能的海外人士成為義工，例如一些懂得說少數族群語言的人士，奧組委不容易在日本找到具有相同技能的人去取代他們。

日本新冠肺炎疫情：圖為3月23日，日本東京民眾經過櫻花樹下。（AP）

原則上不接納海外義工

東京奧組委22日已表示，為防止新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）傳播，他們原則上不接納海外人士成為義工，奧組委秘書長武藤敏郎曾指，約有2,300名住在海外的外籍人士已登記成為義工。

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或有18億美元損失

奧組委之前在3月20日已宣布不接待海外觀眾，法蘭西24電視台（France 24）22日報道，野村綜合研究所（NRI）執行經濟學家木內登英說，奧運會的人群限制措施及排除外國旅客的決定，或導致約18億美元損失。

日本民宿店主石井淑子（Toshiko Ishii，音譯）曾預料會有一大批旅客因奧運到訪日本，她用了18萬美元翻新她的傳統日式民宿。她說：「如今一切都頓成泡影。」