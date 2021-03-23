美國德州大批非法移民滯留臨時收容中心　環境擠迫惹關注

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-23 19:34

美國民主黨眾議員奎利亞爾（Henry Cuellar​）在3月20日和22日向媒體提供相片，顯示非法移民擠在德克薩斯州（Texas）一間臨時收容中心內，環境相當擠迫，此事在當地引起廣泛關注。

美國德克薩斯州民主黨眾議員奎利亞爾（Henry Cuellar​）3月20日向美聯社提供相片，顯示美國德克薩斯州（Texas）唐娜（Donna）一間臨時收容中心內擠滿移民。（AP）

▼德州美墨邊境城市唐娜（Donna）一間臨時庇護中心擠滿非法移民，更多有關圖片請點擊放大觀看：

奎利亞爾表示，德克薩斯州的美墨邊境城市唐娜（Donna）8個收容設施分別可容納260人，但截至21日，其中一個收容中心已有400多名未成年男孩，且他們沒有大人陪同。

英國廣播公司（BBC）23日報道，這些相片的拍攝時間據報是在周末，圖片引發人們擔心移民在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間可能難以維持社交距離，增加病毒傳播風險。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）22日在記者會表示，有關邊境設施不適合讓兒童使用，他們並不希望兒童長期逗留在這些地方。副總統賀錦麗（Kamala Harris）同日稱，同意把這些兒童帶離收容中心並送到由美國衞生與公眾服務部（HHS）管理的庇護所。