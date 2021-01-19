近萬洪都拉斯難民直壓邊境　拜登擬推新法勢扭轉美國移民國策？

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-01-19 18:00

「我們不想再住在洪都拉斯這個鬼地方了！」剛剛順利通過邊境的洪都拉斯難民Ana Murillo向《法新社》表示。她跟隨為數多達8,000人的難民「車隊」（caravan）來到危地馬拉，準備繼續北上穿越墨西哥，嘗試闖關到美國。 去年底超級颶風伊塔（Eta）及艾奧塔（Iota）橫掃中美洲一帶，以及肆虐一整年的新冠肺炎疫情，使到洪都拉斯、薩爾瓦多、尼加拉瓜等國陷入半人道危機狀態。加之當地長年高企的罪案率，當地國民早已希望用盡所有可行方法逃離本國。北方富裕的美國，自然是最理想目的地。 中美洲難民潮是美國政府的一個燙手山芋，事關它既涉及社會資源分配的內政，也關係到與南鄰拉美國家的外交事務。即將上任的拜登政府傳將公布新移民法案，矢在將新政的重要面向聚焦在難民政策之上。

↓ 洪都拉斯難民甫進入危地馬拉後即遇到執法人員阻撓北上

2020年，因應特朗普政府採取強硬邊境措施，加上為了堵塞新冠肺炎病毒跨國傳播鏈，墨西哥及危地馬拉政府已多次派遣部隊在邊境攔截難民，真正能夠順利抵達美墨邊境並嘗試闖關的中美洲難民，其實比數年前已減少了許多。

適逢華府換屆，中美洲難民再次抱着冒險一搏的心態加入北上「車隊」。事實上，現在危地馬拉在邊境已加強防衛，這幾天甚至與難民「車隊」爆發激烈衝突。至於「車隊」下一站墨西哥，當地政府也已經派遣保安部隊在南部墨危邊境戒備，並安排了六架巴士，準備將抵埗難民送返洪都拉斯。

難民「車隊」計劃經過危地馬拉和墨西哥，北上嘗試闖進美國國境。圖為危地馬拉邊境地區。（美聯社）

華盛頓智庫移民政策研究所（Migration Policy Institute，MPI）分析指出，基於美、墨、危三國現時皆已在邊境屯駐重兵，故這批難民最終能夠順利進入美國境內的機會不高。

「我對上帝，以及美國選出的那位好人有信心。拜登是個好人，與之前那個剛卸任的政府絕不相同。」同樣加入了難民「車隊」的Miguel Angel向《法新社》表示，他之所以下定決心北上，就是因為他相信拜登當了總統後，會逆轉美國現有移民政策。

Miguel的樂觀，似乎不是絕對的幻想。

來自洪都拉斯的兒童越境者。他們順利到達危地馬拉後，遇上當地軍隊攔截阻撓北上。（美聯社）

以「移民」打響新政頭炮

華盛頓即將在本周三（20日）舉行總統就職典禮，拜登會在同日接任美國總統。

上周六（16日），候任白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）向過渡團隊發出備忘錄，提到拜登上任後將會簽署行政命令，取消多項特朗普時代的具爭議政策，當中包括對來自穆斯林國家的移民限制，並會開始就整體移民政策公布新措施。

多個衛星發射用的裝置已設置在國會外，準備直播1月20日舉行的總統就職典禮。（Reuters）

《美聯社》今早（19日）就引述知情人士報道，拜登將於就任總統的第一天，即當地時間的1月20日，公布並提交一項移民法案，向大約1,100萬在美國非法居留的人提供一條八年入籍途徑。

根據該法案，2021年1月1日前已在美國境內居住的非法居留者，若能通過背景審查、繳納應繳稅項及滿足其他基本要求，將可獲得為期五年的臨時合法身份（temporary legal status）。五年後，如果他們決定繼續申請美國公民身份，將需要經過為期三年的歸化期（naturalization），然後即可正式入籍，成為美國公民。

另外，綜合《美聯社》及《華盛頓郵報》的報道，受惠於俗稱「追夢者計劃」（Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA）的「追夢者」（Dreamers，即抵美時未夠成年年齡的童年入境者）、符合緊急庇護身份的難民等，其入籍所需年期也可能按實際情況縮短，變相降低這類群組的入籍門檻。

美媒報道，拜登上任後將立刻呈交法案，計劃讓大約1,100萬在美國非法居留的人，提供一條八年入籍途徑。（美聯社）

履行政治承諾

早在拜登去年競逐總統期間，一早表明會放寬特朗普政府之「零容忍」移民政策，並強調勝選後會「讓美墨邊境離散家庭團聚」。這些選舉承諾，一來意在抨擊特朗普強行拆散移民家庭的手法，二來希望藉此爭取更多國內拉丁裔選民支持，強化民主黨在南部傳統「紅州」的選票票源。

當拜登入主白宮幾成定局，這項新移民法傳將馬上出台，自是拜登新政矢在表現華府新氣象，也算是回饋拉丁裔選民的重要一着。

拜登政府新政的首要聚焦面向，就是移民政策。（美聯社）

不過，需要留意一點的是，拜登雖然明顯地願意採取寬容對待移民的政策，但截至目前為止，拜登政府公布之移民新政的主要目標對象，還是優先處理那些「1月1日前已抵達美國境內之非法居留者」。

至於尚未抵達美國、如今聚集在墨西哥、危地馬拉的一波又一波數以千計的中美洲難民「車隊」──這是整個中美洲難民危機的源頭──拜登政府暫時仍未有清晰全面的一套應對方案。

執法部門在美墨邊境防衛過程會否繼續採取強硬封關手段？截獲非法入境難民後，會予以即時遣返還是酌情處理？

這些問題仍然有待白宮新團隊予以解答。