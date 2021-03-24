新冠肺炎｜普京已接種疫苗　過程未對外公開

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-03-24 05:00

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）3月23日表示，總統普京（Vladimir Putin）已接種首劑新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗，目前感覺良好。

普京沒有像多國元首般公開接種疫苗，佩斯科夫解釋，普京不喜歡這樣做，他亦沒有透露普京是否到注射中心或是由醫護人員上門接種，只稱在對普京工作影響最少的情況下進行。

俄羅斯已經有三款疫苗獲註冊，分別是衛星V（Sputnik V）、EpiVacCorona和CoviVac。佩斯科夫沒有透露普京接種是哪一款，只強調三款疫苗都是安全可靠。根據俄羅斯疫苗接種第二針後能在2周至3周內產生抗體的推測，普京將在5月9日俄羅斯勝利日之前產生抗體。

普京3月22日於莫斯科市郊的參加政府官員的視像會議。（AP）

目前俄羅斯只有大約4.3%人口接種最少一劑疫苗，遠落後於其他國家，當地一個獨立民意調查中心指，有超過6成俄羅斯受訪者在2月表示抗拒接種衛星V疫苗，比去年12月的5成8稍為上升。

對於有意見認為普京應公開接種以刺激全國接種率，佩斯科夫強調，普京已經在工作及活動上花了很多時間在疫苗的話題上，因此認為他已經做了不少宣傳工作。

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