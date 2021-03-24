以色列大選結束　總理內塔尼亞胡聲稱大勝　前防長或成造王者

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-24 06:39

以色列3月23日舉行的國會大選結束，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）聲稱取得大勝，但當地電視台的票站調查則指，內塔尼亞胡領導的利庫德（Likud）未能成功單獨取得過半數議席，因此或需與其他政黨合組聯合政府。

內塔尼亞胡於Facebook表示，在自己的領導下，利庫德集團及右翼政黨獲得大勝。不過當地三間電視台進行的票站調查顯示，在國會120個議席中，內塔尼亞胡及盟友預計可以奪得53至54席；反對派則料取得59席。

אזרחי ישראל - תודה! הענקתם ניצחון ענק לימין ולליכוד בהנהגתי. הליכוד גדול בפער עצום מול המפלגה הבאה בגודלה - אנחנו... Posted by ‎Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו‎ on Tuesday, 23 March 2021

假如內塔尼亞胡想成功繼續執政，就需要取得最少61席，因此他的前手下、時任國防部長貝內特（Naftali Bennett）就勢成為「造王者」。貝內特的右傾黨（Yamina Party）預計可獲7至8個議席，而且他表明自己可以成為總理，就願意與不同派別合作，因此或在主張強硬民族主義立場一致的內塔尼亞胡提供組閣機會。

以色列前防長貝內特（中）領導的右傾黨預計在大選奪得7至8席，但足以左右內塔尼亞胡能否繼續執政的機會。（Reuters）

貝內特在選舉結束後表示，內塔尼亞胡曾經來電，表示等待最終點票結果才決定之後的政治生涯。內塔尼亞胡亦與多名保守派盟友通話，呼籲對方合組一個強大而穩定的右翼政府。