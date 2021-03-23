以色列大選．新聞背後｜內塔尼亞胡靠疫苗挽分數　未能改變局面？

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-23 18:00

以色列3月23日再度舉行國會大選投票，這次已是2年內的第4次大選，外界最關注是否有政黨能夠成功組閣，擺脫不停舉行大選的循環。但民調顯示，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的利庫德集團（Likud）雖然領先，仍無法贏得過半數議席，成功籌組聯合政府的難度也高。

圖為3月22日選舉前夕，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷（Jerusalem）一個市場講話。（Reuters）

為何再次大選？

以色列之前在2019年4月已舉行大選，但利庫德集團一直未能成功組成聯合政府，之後2019年9月、2020年3月再展開選舉，惟政黨都未能在限期內達成組閣協議，至這次是第4次選舉。

靠疫苗挽分數

內塔尼亞胡受疫情與貪污指控夾擊，以色列政府在新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後早期的表現曾飽受民眾批評，當地人口近930萬，截至3月23日，確診個案達到82.9萬宗，死亡人數6,109人，政府被指抗疫不力，幸之後到了2020年12月後，成功靠疫苗扳回一城，接種比率領先全球，目前已有超過4成人口完成接種兩劑疫苗，內塔尼亞胡以「接種大國」當口號，希望吸引選民投票。

以色列3月23日再度舉行國會大選投票，這次已是2年內的第4次大選，圖為位於南部城市阿什杜德（Ashdod）的票站內（Reuters）

執政黨領先但不過半數

民調顯示當地不會有明顯贏家，據半島電視台報道，在120席的國會中，執政黨利庫德集團估計可取得29席，距離過半數的61席相差甚遠，排第2的黨為擁有未來黨（Yesh Atid），料獲20席，至於新希望黨（New Hope）可望取得12席。

利庫德集團的主要對手是由前主播拉皮德（Yair Lapid）領導的擁有未來黨（Yesh Atid），屬中間偏左派，他主張若內塔尼亞胡勝出，以色列會進入黑暗時期。

以色列大選：擁有未來黨（Yesh Atid）領袖拉皮德（Yair Lapid）認為若內塔尼亞胡勝出，以色列會進入黑暗時期（Reuters）

在過去3次選舉，內塔尼亞胡的主要對手來自左翼，但這次甚至出現右翼對手的新挑戰，內塔尼亞胡要籌組聯合政府難度仍高，尤其是前內政部長薩爾（Gideon Saar）領導的新希望黨，路線與利庫德集團相似，有望成功向執政黨「𠝹票」並可能成為第三大黨，薩爾已表明不加入內塔尼亞胡領導的聯合政府。