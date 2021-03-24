中美氣候特使首次會晤　美國務院稱克里不會與中方會談

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-03-24 11:04

中美阿拉斯加會談後再迎來重要時刻。美國務院稱，美國氣候特使克里（John Kerry）將參加有關氣候變化的視像會議，但「沒有計劃」在會議期間與中國氣候變化事務特使解振華舉行會晤。

據《南華早報》引述美國國務院一名代表稱，拜登（Joe Biden）政府的最高氣候官員克里參加了3月23日由中國聯合主辦的一場有關氣候變化的視頻會議，但沒有計劃在會議期間與中國官員會晤。

但美國國務院表示，美國最高氣候官員克里將不會在此次視像會議的間隙，與中國氣候變化事務特使解振華舉行會晤。

美國《華爾街日報》指出，知情人士表示，克里決定參加這一活動旨在發出訊號，意在表明美國重返氣候事務談判桌。

2015年12月10日，當時擔任中國氣候變化事務特別代表的解振華（左）與聯合國時任秘書長潘基文在法國巴黎出席2015年世界氣候變化大會。（Reuters）

多國高官將在一年一度的「部長級氣候行動」會議上，討論對2015年《巴黎協定》（Paris Agreement）的執行情況。

就在數日前，自拜登執政以來，中美外交高官首次在阿拉斯加舉行會晤，就人權、貿易政策、外交禮儀等一系列問題進行了激烈的交鋒。

中美高層會談的閉門會議結束時，兩國同意成立一個氣候變化聯合工作組。