中美氣候問題特使將共同出席會議　拜登就任以來首次正式碰面

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-03-23 14:36

美國《華爾街日報》報道，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）和中國氣候變化事務特使解振華3月23日將共同參加視像氣候會議。這場會議由中方主持，歐洲幾十個國家、歐盟和加拿大的高官都將參加。

報道稱，3月23日舉行的氣候行動部長級會議是美國退出《巴黎氣候協定》後由中國、歐盟和加拿大組織的年度會議。知情人士表示，克里決定參加會議旨在發出信號，表明美國重返氣候事務談判桌。

這是美國總統拜登（Joe Biden）上台兩個月以來，克里和解振華的首次正式接觸。知情人士透露，此前兩人曾就建立一個更正式的接觸機制來解決氣候問題的可能進行非正式對話。

中美高官上周於阿拉斯加舉行會談，雙方就人權等問題公開相互抨擊。報道指，鑑於上述緊張局勢，克里和解振華的互動是對華府對華戰略的考驗。拜登政府尋求兩國爭奪全球影響力和爭相掌控關鍵技術的同時，力求於氣候變化和新冠疫情等問題展開合作。

美國國務院和中國的環保部門證實克里和解振華將參加3月23日的視像氣候會議。中國表示，兩人不會於會議期間單獨接觸。美國國務院對克里是否會與解振華直接互動不予置評。

新華社3月21日報道，雙方於阿拉斯加會晤承諾致力於加強氣候變化領域對話合作，將建立中美氣候變化聯合工作組。但美國國務院回覆《華爾街日報》查詢指，雙方於會談討論了氣候危機，但沒有建立正式的工作組。