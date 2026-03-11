伊朗警告將打擊美國以色列經濟和銀行利益　傳Google等美企列名單

中東局勢持續惡化，伊朗受美國與以色列聯手襲擊後在3月11日威脅要進一步報復對方，警告稱將打擊美國、以色列在地區內的經濟和銀行利益。有外媒指伊朗方面甚至列出打擊目標名單，涉及Google、微軟（Microsoft）、Palantir、IBM、英偉達（Nvidia）及甲骨文（Oracle）等與以色列有關聯的美國科技公司。



伊朗半官方媒體邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）稍早前指，德黑蘭最大國營銀行之一、與軍隊有關的Sepah銀行的建築在夜間遭到襲擊。

伊朗外交部發言人Ebrahim Zolfaqari譴責襲擊事件，指是以色列與美國施襲，稱對方正迫使德黑蘭打擊地區內與美國、以色列政權有關聯的經濟中心和銀行，並警告民眾不要接近銀行的方圓一公里範圍內。

2025年12月24日，英國倫敦，圖為伊朗國營銀行Sepah的駐倫敦分行一景。（NurPhoto Via Getty）

半島電視台則引述與伊朗革命衛隊（IRGC）有關的伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道指，一份被描述為「伊朗的新目標」的名單在周三發布，其中Google、微軟（Microsoft）、Palantir、IBM、英偉達（Nvidia）及甲骨文（Oracle）的名字以及所屬的辦公室和基礎設施地點赫然在列，相關地點涵蓋以色列多座城市及部份海灣國家。