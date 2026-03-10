為何美軍魚雷突襲斯里蘭卡外海伊艦意義重大？

隨著美軍在斯里蘭卡附近的國際海域擊沉一艘伊朗導彈護衛艦，中東戰火已正式蔓延至3200多公里外的印度洋。這也是自第二次世界大戰以來，美國潛艇首次攻擊敵方水面艦艇，標誌著地緣政治衝突進入極度危險的新階段。



彭博社報道，被擊沉的是伊朗導彈護衛艦Dena號。事發時，該艦正從印度參加完有40國參與的國際艦隊檢閱回國途中，遭到美軍潛艇魚雷襲擊。船上約100名船員目前死亡或失蹤。

一艘美國潛艇於3月4日在斯里蘭卡南部海岸擊沉一艘伊朗軍艦。斯里蘭卡外交部長赫拉特（Vijitha Herath）確認這艘伊朗軍艦為「IRIS Dena」號。 （Reuters）

另一艘隨行的伊朗軍艦則因發動機故障向斯里蘭卡發出求救信號，目前已獲准停靠該國港口。斯里蘭卡總統迪薩納亞克（Anura Kumara Dissanayake）透過國家電視台證實，出於人道主義考量，已疏散艦上200多名船員。

此次襲擊發生的地點極具戰略敏感性。印度洋是連接亞洲、中東與歐洲的最繁忙航道，全球約80%的海運原油貿易需經過此段海域。襲擊發生的航道緊鄰將中東油氣運往東南亞及東北亞（中、日、韓）工業樞紐的必經之路，幾乎沒有替代路線。

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）證實了此次行動。

分析認為，美方此舉旨在傳遞明確信號：伊朗的軍事資產在世界任何角落都處於易受攻擊的狀態。伊朗方面則譴責此舉為「暴行」，並誓言報復。

儘管襲擊發生在斯里蘭卡12海里領海之外，但仍處於其200海里的專屬經濟區（EEZ）內。這一行動引發了關於主權與航行自由的激烈爭論。

印度作為南亞的傳統大國，一直視自己為該地區的「安全守護者」。美軍在印度戰略「家門口」發動攻擊，被視為對印度區域領導地位的冒犯。

2026年3月2日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在區五角大廈就打擊伊朗舉行記者會。（Reuters）

儘管印度總理莫迪（Narendra Modi）尚未對此事發表直接評論，但他此前強調，軍事衝突應通過「對話與外交」解決，避免在中東衝突中明確選邊站隊。

根據美國國防情報局（DIA）的評估，伊朗海軍擁有超過200艘具備作戰能力的艦艇，但多集中在波斯灣。相比之下，美國海軍在全球部署了約50艘核動力攻擊潛艇，這些潛艇具備極強的隱蔽性和持久作戰能力，通常配備Mk-48重型魚雷，足以摧毀大型水面艦隻。

目前，美軍在印太地區擁有多個關鍵基地，包括日本、關島以及印度洋中部的迪戈加西亞島（Diego Garcia）。

Dena號被擊沉後，由於其他伊朗海軍資產的位置尚不明確，商業航運與軍事巡邏重疊區域的航行風險正顯著升高。

本文獲《聯合早報》授權轉載

