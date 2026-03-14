WSJ：特朗普政府促成TikTok交易　獲利100億美元

《華爾街日報》（WSJ）周五（3月13日）引述知情人士稱，特朗普政府因為促成TikTok在美國設立合資公司的交易，將獲得投資者給予的100億美元（780億港元）。



彭博社和路透社轉述上述報道。TikTok和白宮未回復路透社置評請求，白宮也未回復彭博社的置評請求，但報道稱，特朗普曾在去年9月說，「美國將為促成這項交易（TikTok在美設合資公司）獲得一筆相當可觀的額外款項，而我不會放棄這筆款項」。

據早前報道，中國科技巨頭字節跳動旗下短視頻平台TikTok今年1月23日宣布，TikTok美國數據安全合資有限責任公司（TikTok USDS Joint Venture LLC）正式成立，逾2億美國民眾得以繼續使用這項應用。

2025年9月25日，美國華盛頓，總統特朗普在白宮簽署行政命令，將TikTok的美國業務從其中國母公司字節跳動剝離。（Reuters）

根據文告，合資公司有三個主要投資者，分別是美國軟件巨頭甲骨文、私募股權公司銀湖資本和總部位於阿布扎比的阿聯酋基金MGX，各持股15%；字節跳動仍保留19.9%股權，為最大單一股東。以美國人為主的七人董事會負責管理公司，成員中也包括TikTok行政總裁周受資。

2020年8月，特朗普（Donald Trump，又譯川普）在第一任期時以國家安全為由，要求字節跳動剝離TikTok在美業務，否則將停止運營。這場糾紛持續多年，直至特朗普重返執政才最終達成協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

