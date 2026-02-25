TikTok網紅教「用旅館咖啡機洗內衣褲」挨轟　傳遭索賠百萬美元

國外網紅伍德考斯（Tara Woodcox）近期在社交平台引發熱議。她去年一段影片被挖出，片中她聲稱若旅途中貼身衣物不夠，可將衣物放進旅館房間中的咖啡機清洗。這段驚人的生活智慧慘遭網友出征，而她也在25日發出一段心靈語錄，似乎是在回應目前狀況。



根據《國際財經時報》指出，伍德考斯是一名生活類網紅，在TikTok及IG分別有70萬及39萬名粉絲。她時常上傳影片，向人們分享旅遊建議、健身和各類飲食小技巧。

TikTok網紅分享用咖啡機洗內衣褲的影片引起爭議▼▼▼

分享「史上最酷小技巧」慘遭炎上

在這段引發軒然大波的影片中，伍德考斯示範了她所謂「史上最酷的小技巧之一」。她表示，如果旅途中沒有帶足夠的內衣褲，可利用飯店房間裡的咖啡機，將髒衣物放進原本放置咖啡粉的位置，啟動沖煮程序讓熱水流過清洗，之後再用飯店提供的吹風機吹乾。

伍德考斯表示，這個點子來自她一位空服員朋友，但網友卻不買帳。影片迅速在網絡上瘋傳，被分享數千次，不少人都高喊「不衛生」，並質疑之後入住的旅客，是否會在不知情的情況下使用同一台機器沖泡飲品。此外，還有傳言指出她被索賠100萬美元（780萬港元）。

對於網絡輿論持續擴大，伍德考斯25日在IG發出一段心靈小語，「你不必知道接下來會發生什麼。只要知道上帝自有安排，而此刻的你正處在祂要你在的位置，內心便能得到平安。」文字似乎回應了她此刻的狀態，不過部分網友又在貼文底下持續提及咖啡機影片，直言那根本是個笑話。

