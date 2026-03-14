特朗普威脅打擊伊朗哈爾克島石油設施　伊朗反擊揚言報復美資油企

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第15日之際，美軍向伊朗原油出口基地哈爾克島（Kharg Island）發動空襲，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指攻擊島上軍事設施，但也威脅稱，若伊朗繼續攻擊霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻，美方便會打擊島上石油設施。伊朗則指若石油設施遭攻擊，便會向美資油企設施展開報復。



哈爾克島位於霍爾木茲海峽西北方約500公里處，是伊朗90%石油出口的樞紐。伊朗官方媒體報道，美方這次空襲並未破壞島上石油設施，但發生超過15次爆炸。

特朗普發布美軍空襲伊朗哈爾克島影片：

特朗普發文指，美國已「徹底摧毀」哈爾克島上的軍事目標。美國這次空襲未針對哈爾克島的石油基礎設施，但特朗普寫道「如果伊朗或任何其他國家採取任何行動干擾船隻自由安全通過霍爾木茲海峽，我將立即重新考慮這一決定。」

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伊朗反擊威脅摧毀美資油企設施

伊朗傳媒報道，伊朗軍方則發聲明指，若然石油設施遭攻擊，與美國合作企業的石油和能源基礎設施將「立即遭摧毀，化為灰燼」。