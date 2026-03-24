美國禁外國產新型無線路由器

美國聯邦通信委員會（FCC）周一（3月23日）以威脅國家安全為由，下令禁止進口由外國生產的新型號的無線路由器。雖然委員會表明進口商仍可申請豁免，但由於無線路由器多數在美國以外生產，新政策預計將對現有市場造成衝擊。



中國估計控制美國家用路由器市場至少六成的份額。家用路由器是一種將電腦、手機和智能設備連接到互聯網的設備。

美國智庫保衛民主基金會高級中國研究員辛格爾頓（Craig Singleton）說：「雖然新條例沒有點名中國，但動機非常明顯。」

全球最大路由器製造商之一的普聯技術（TP-Link Systems）30年前在中國創立，雖已把總部遷到美國加利福尼亞州，仍持續面對特朗普政府發起的國家安全調查。

圖為一個TP-Link旗下AXE75型號的路由器。（Getty）

普聯技術發言人說，他們對自身供應鏈的安全充滿信心，並歡迎當局這次對整個行業進行評估。

其他美國本土路由器製造商包括Netgear、思科系統（Cisco Systems）、谷歌及亞馬遜旗下子公司等也都在國外生產。

聯邦通信委員會援引3月20日官方發佈的國家安全認定，作為上述決定的依據。美國政府認為，近期由敵意國家和非國家支持的網絡攻擊者，越來越多地利用國外生產的小型和家用路由器的漏洞，對美國家庭網絡發起直接攻擊。

美國議員曾對中國製造的路由器提出安全隱患。眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾對聯邦通信委員會的這項禁令表示讚賞，稱此舉保護美國免受中國持續不斷的網絡攻擊，並指中國製造的路由器應被排除在美國關鍵基礎設施之外。

本文獲《聯合早報》授權轉載

