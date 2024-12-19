美國擬國安疑慮為由禁售TP-Link路由器？　中國商務部：無中生有

美媒引述消息指美國政府考慮以構成國家安全風險為由對中國科技公司、路由器製造商TP-Link實施禁令後，中國商務部周四（19日）表示，美方的有關調查應客觀理性，而不是無中生有，搞有罪推定。



根據財聯社，商務部周四下午舉行例行新聞發布會，記者提問稱，美國政府針對中國路由器製造商TP-Link發起國家安全方面的調查，請問商務部對此調查有何評論。

中國商務部新聞發言人何詠前強調，中方一貫反對美方打着國家安全的幌子打壓中國企業。

根據《華爾街日報》，商務部、國防部和司法部已對TP-Link科技公司展開單獨調查，目標是最快2025年禁止在美國銷售TP-Link路由器。倘成真，這將是自2019年特朗普政府下令移除華為設備後，最大規模的中國電訊設備撤出美國市場行動。

路透社看到的信件顯示，美國2名議員8月敦促拜登政府對TP-Link及其附屬公司進行調查，理由是擔心其Wifi路由器或被用於針對美國的網絡攻擊。