北海道4月1日起開徵雙重住宿稅　札幌市最高徵1000日圓

日本北海道宣布將於4月1日起開徵「住宿稅」，凡入住當地酒店、旅館及民宿的旅客，均須按房價支付額外稅項；當局預計每年稅收約45億日圓（約2.2億港元）。由於札幌市等15個市町村也同步開徵地方住宿稅，加上已先行實施的3個町，總計將有18個市町村出現「雙重徵稅」的情況。



讀賣新聞報道，北海道住宿稅將按每人每晚住宿費分級定額徵收：2萬日圓以下徵收100日圓、2萬至5萬未滿徵收200日圓、5萬以上徵收500日圓。地方稅則由各市町村自訂，徵收對象包括飯店、旅館、民宿及民泊，但修學旅行等教育目的住宿可豁免。

因此，如果旅客入住札幌市等另行課稅的地區，稅額將會疊加。以札幌市為例，市政府對5萬日圓以下的住宿劃一徵收200日圓，5萬日圓以上則收500日圓。兩項稅款相加後，入住札幌高檔酒店的旅客每晚最高須支付1,000日圓。

日本旅遊：圖為2026年1月18日，北海道札幌市著名觀光地薄野區有遊客打卡拍照。（Reuters）

北海道政府預計首年度稅收約32億日圓，扣除費用後約25億日圓將作為補助金，提供觀光業者購置設備以提升服務。知事鈴木直道強調此稅為「觀光發展重要財源」。

業界人士表示，擔心雙重徵收稅項會增加行政手續，如在辦理入住手續時需額外說明及收費，會增加前線員工的工作負擔。