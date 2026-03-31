油價升｜廉航AirAsia香港至日本沖繩航線5.7起停飛　營運不足一年

【日本／AirAsia／沖繩／伊朗／以色列／美國／航班取消】中東戰火導致國際油價飆升，航運業首當其衝大受打擊，馬來西亞廉航AirAsia（亞洲航空）去年6月10日推出新航線，連接曼谷、香港及日本沖繩，惟該航線啟航不足一年突然停飛，多名網民今日（31日）在社交平台指突然收到電郵或短訊通知航班取消。



AirAsia訂票頁面可見，由今年5月7日起再無香港往返沖繩的航班，惟若揀選曼谷前往香港，遠至12月7日仍有機票提供，暫未受到影響。消息人士指，香港往返沖繩的航段則由5月7日起短暫停飛，暫時未知何時恢復，相信有可能是油價及競爭等多種因素所致。《香港01》正電郵向AirAsia查詢。



馬來西亞廉航AirAsia（亞洲航空）2025年4月10日召開記者會，公布旗下的泰國亞洲航空推出香港首條直飛日本的航線，連接曼谷、香港及日本沖繩。（AirAsia網頁圖片）

AirAsia選用空中巴士A320客機載客，從曼谷廊曼機場起飛後，再在香港短暫停留接送乘客，便前往日本沖繩。（AirAsia網頁圖片）

油價持續高企多間航空公司擬削減航班

國際油價飆升，航運業首當其衝大受打擊，近日有不少消息稱有多間航空公司計劃削減航班。其中國泰航空行政總裁林紹波日前接受路透社訪問時表示，若油價長期維持在中東爆發戰火前的兩倍水平，客運和貨運需求將無法維持，公司短期內首要維持航班運力，削減航班將是「最後手段」。

首航定於2025年6月10日，每日一班機。（AirAsia網頁圖片）

AirAsia集團去年發布的香港往返沖繩航班時間表。（AirAsia網頁圖片）

馬來西亞廉航AirAsia啟航不足一年突然停飛

有航空公司今日（31日）被發現停飛航線。馬來西亞廉航AirAsia（亞洲航空）去年4月10日召開記者會，公布推出香港直飛日本的航線，連接曼谷、香港及日本沖繩，首航定於去年6月10日，每日一班機，選用空中巴士A320客機載客，從曼谷廊曼機場起飛後，再在香港短暫停留接送乘客，便前往日本沖繩。

該航線啟航不足一年突然停飛，有多名網民今日在社交平台發文指，原定暑假期間乘坐AirAsia從香港往返沖繩，突然收到電郵或短訊通知航班取消；更有網民感嘆「平飛選擇又少一個」。

網頁顯示5.7起再無機票提供 消息︰香港往來沖繩航段停飛

截至今午約4時，若在AirAsia訂票頁面揀選香港前往沖繩，可見今年5月7日起再無機票提供。若揀選曼谷前往香港，遠至今年12月7日仍有機票提供，暫未受到影響。《香港01》正電郵向AirAsia查詢。

消息人士指，該航線並非全面停運，曼谷往返香港的航段仍會維持，惟香港往返沖繩的航段則由5月7日起短暫停飛，暫時未知何時恢復，相信有可能是油價及競爭等多種因素所致。