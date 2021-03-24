美國準印太司令：大陸攻台威脅較想像更緊迫

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-03-24 16:55

美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）曾警告，擔心中國大陸可能未來六年內進攻台灣。獲提名接任司令的阿奎利諾（John Aquilino）3月23日表示，「形勢可能比大多數人想像的更緊迫」。

現任美軍太平洋艦隊司令阿奎利諾出席參議院軍事委員會的提名聽證會時表示，中國大陸的復興處於重要關頭，台灣問題非常重要，北京認為取得對台灣的控制是「第一要務」。

阿奎利諾不認同戴維森「六年內入侵台灣」的說法。他說：「我認為，這個問題比大多數人想像的更迫在眉睫，我們必須認真對待。」但他沒有給出中國大陸對台灣實施軍事接管的確切時間表，「有很多數字。我知道戴維森上將說過六年。你得問問他在哪裏做的評估。跨度從今天到2045年。」

阿奎利諾補充說：「我的觀點是，這個問題比大多數人認為的更緊迫。我們必須採取行動，愈快愈緊急把這些威懾能力，比如（太平洋威懾倡議，Pacific Deterrence Initiative）落實到位。」

台灣中央社報道，阿奎利諾還表示，美國應持續對台軍售協助台灣發展不對稱系統，確保台灣有能力自衛。

阿奎利諾強調，北京已經在印太地區建立一些能力，能夠將美國拒於門外，而武力攻台就是最危險的關切所在。

美國共和黨參議員科頓（Tom Cotton）認為，北京最早可能會在2022年開始進攻台灣。他指出，俄羅斯2014年在舉辦冬季奧運會後的幾天就「入侵」並「佔領」了克里米亞，而中國大陸將於2022年2月舉辦冬季奧運會。