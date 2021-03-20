中美2+2｜布林肯稱提出台港疆等議題　沙利文形容對話艱難且直率

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-03-20 10:33

中美高層會談3月19日結束。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）會後會見記者。布林肯表示，美方提出關切台灣、香港和新疆等議題，中方為自身辯護；沙利文則說，雙方進行艱難直率的談話。

布林肯表示，會前就知道雙方於多方面存在根本的矛盾，包含中國於新疆、香港、西藏、台灣和網絡空間的作為。他說，「當我們明確直接向中方提出上述議題時，我們得到得到自我防禦的反應，我們並未感到絲毫的意外。」

布林肯指，兩國仍然就廣泛議題展開非常坦率的對話。他提到，伊朗、朝鮮、阿富汗和氣候議題方面，雙方利益相交；經濟、貿易和科技方面，美方則向中方表示，華府檢視上述議題時會與國會和盟友夥伴密切諮商，也會以能充分保護並促進美國勞工企業利益的方式向前邁進。

布林肯說，美方這次與中方會晤有兩個目標。一是表達對中國諸多行徑的重大關切，相關行為也引起美國盟友夥伴關切，二是希望清楚列出美國政策、優先事項與世界觀，兩點美方都有做到。

沙利文則表示，美方先前就預期，雙方將就廣泛議題進行「艱難且直率的談話」，最後情形也正是如此。美方列出自身優先事項和意圖目標，也聆聽中方的版本。他指出：「我們帶著清晰腦袋進到（會議室），也帶著清晰腦袋出來。我們將回到華府，評估我們目前所在位置。」他說，他們未來將持續與盟友夥伴諮商，於伊朗、阿富汗等議題方面，美國會持續透過正常外交管道與中國合作。