日本京都11歲男童命案　民眾爆繼父案發後詭異行為：異常平靜

日本京都府11歲男童安達結希3月23日離奇失蹤，至4月13日警方在山區發現遺體，16日宣布拘捕其37歲繼父安達優季，他承認殺害男孩，據警方所述，安達優季涉嫌曾在南丹市內多處地點轉移並隱藏遺體。日媒則引述搜索隊成員、附近店員指，案發後安達優季尋找失蹤男童時行為「反常」，指其異常平靜、沒有驚慌失措等。



安達優季是安達結希的繼父，男孩母親去年嫁給安達優季，一家三口共同生活。 3月23日，安達結希沒有到小學上學，學校在上午11點50分左右聯繫其母親，才發現其失蹤。

警方16日拘捕安達優季，據警方稱，他涉嫌在3月23日上午至4月14日下午之間的時間內，在南丹市內隱藏並遺棄繼子遺體。調查人員並引述嫌疑人的供述稱，他承認殺害男孩。

男孩的死亡時間估計在3月下旬，具體死因尚未確定，其被發現時遺體無明顯外傷。警方在記者會上確認，男孩在3月23日早晨為止仍然在世，此前未接獲涉及該男孩遭虐待或襲擊報告。

日媒TBS引述一名曾參與搜尋失蹤男孩的人士稱，他當時觀察到男孩繼父的行為有些反常，「母親幾乎要哭了，但父親全程沉默不語，只是默默地鞠躬。」

另一日媒Sponichi Annex則報道，在安達結希失蹤後，有人看到他的父母、親戚在園部站前散發傳單，請求提供線索，父母並曾到一間修車店詢問。修車店女店員描述稱當時感到「不對勁」，她指母親說話較多，父親則一直沉默不語。她稱「孩子失蹤已經過去好幾天了，看起來卻一點也不慌張、難過或焦慮。好像這是別人的事一樣。我懷疑是不是真的在尋找自己的孩子……」

根據警方所指，3月23日上午至遺體被發現期間，安達優季多次將男童的屍體帶到市內多個地點，包括山林，最後棄屍。調查人員透過監視器錄影和其他線索確認嫌疑人身份。