日本京都11歲男童死亡案　日媒：男童父親承認棄屍　警申請逮捕令

日本京都府11歲男童安達結希3月23日返學期間離奇失蹤，至4月13日，警方在南丹市森林發現其遺體，死因未明，事件引發廣泛關注。京都府警方15日突擊搜查住所，日本放送協會（NHK）、朝日新聞其後引述消息人士指，男童的37歲父親承認參與棄屍，警方決定申請逮捕令。



報道引述來自調查人員的消息指，京都府警方上午對男童父親查問後，逐漸加深對其遺棄屍體的懷疑，及後男童父親承認參與棄屍，警方已決定以涉嫌棄置遺體為由，申請逮捕令。

根據男童父親早前向警方講述的說法，3月23日上午8時左右，他駕車接載11歲的安達結希前往園部小學，但安達結希在下車後失蹤。現場閉路電視畫面並未拍到安達結希的身影。班主任大約在早上8時30分發現他缺席，直到上午11點50分左右通知其父母。

警方出動約1,000名警力在全市範圍內搜尋，3月29日，有人在距離園部小學西邊約3公里的山區找到安達結希上學時背的黃色書包，至4月13日下午，警方在距離園部小學西南約2公里的樹林發現安達結希的遺體，遺體面朝上，沒有明顯的外部傷痕，死因未明。

日媒：男子疑為繼父

日媒週刊文春較早前於4月9日報道，事發當天接載男童的父親其實並非男童的生父，其母於去年再婚，故此駕車男子是安達結希的繼父。

警方目前未公開證實消息。