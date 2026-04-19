特朗普簽令指示FDA加快迷幻藥審批流程　推動以治憂鬱等病症

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月18日（周六）簽署行政令，指示聯邦食品藥物管理局（FDA）加快對包括伊博格鹼（ibogaine）在內部份迷幻藥的審批流程，以提高這些藥物的可及性，稱使更多人得到藥物以治療憂鬱症、焦慮症等精神健康問題。



綜合外媒報道，儘管伊博格鹼及其他迷幻藥仍被列入最嚴格的非法高風險藥物管制類別。但美國政府正採取措施放寬相關限制，並推動對這些藥物用於醫療用途的研究，包括治療重度憂鬱症等病症。

2026年4月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署一項關於放寬包括伊博格碱（ibogaine）在內迷幻藥的行政命令。（Reuters）

特朗普此前曾宣揚一些迷幻藥在現役軍人，以及患有創傷後壓力症候群（PTSD）的退伍軍人身上進行測試所取得的成功。美國衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）亦一直倡導使用伊博格鹼等藥物，以此作為憂鬱症等精神健康疾病的替代療法。

特朗普在簽行政令時表示，該指令將有助於「大幅加速」人們獲得潛在治療方法的機會，還指美國將投入5000萬美元用於聯邦對伊博格鹼的研究。