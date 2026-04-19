呂特：理解特朗普對北約的失望　但不認為美國會退出NATO

北約秘書長呂特（Mark Rutte）4月18日接受德國《世界報》（Die Welt）採訪時表示，他理解美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對北約（NATO）的不滿，但稱自己認為美國不會退出北約，亦呼籲歐洲加強國防工業。



呂特周六表示：「特朗普顯然對一些北約成員國感到失望，我理解他的失望。」但他稱，「我不認為美國會退出北約，美國的核保護傘是歐洲安全的最終保障。我堅信這一點將持續不變」。

2026年1月21日，美國總統特朗普在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）與北約秘書長呂特（Mark Rutte）舉行雙邊會談。（Reuters）

特朗普近期被問及美國於伊朗戰爭後會否重新考慮留在北約，他稱「我會說這已超出重新考慮的範疇。我從來沒有被北約左右過。我一直都知道他們只是紙老虎，順帶一提，普京（Vladimir Putin）也知道這一點。」

特朗普還在Truth Social平台上發文，用大寫字母寫道：「當我們需要北約時，他們不在場；如果我們再次需要他們，他們也不會出現。」

但美國總統若要讓美國退出北約，必須獲得參議院三分之二多數的批准，而這種情況被認為極不可能發生。