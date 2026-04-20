以軍在黎巴嫩邊境開展行動　卡茨：停火期間仍將全力應對威脅

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）4月19日表示，他與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）已指示以軍，即便在當前停火期間，若面臨任何威脅，需在黎巴嫩動用「全部武力」應對，全力保護士兵安全。



以色列國防軍（IDF）周日公布地圖，標註其在黎巴嫩南部邊境的「前沿防線」及沿線紅色區域，並稱部隊正在該區域開展行動，拆除真主黨基礎設施，以防範其對以色列北部社區的直接威脅，當日，以軍擊斃一名越過警戒線的「武裝恐怖分子」。

上周六，以軍已在黎巴嫩南部設立「黃線」，分隔以軍控制區與真主黨控制區。卡茨表示，軍方奉命「拆除邊境附近邨莊裡的房屋，這些房屋在各方面都充當了真主黨恐怖分子的據點，並對以色列社區構成威脅」。

以色列與黎巴嫩4月14日在美國華盛頓舉行三十多來首次外交會談後，停火協議生效，此前雙方戰爭已造成黎巴嫩近2300人死亡、超100萬人流離失所。