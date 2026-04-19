真主黨領袖：停火不可單方遵守　已準備好回應以色列違反停火行為

黎巴嫩真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）4月18日表示，目前黎巴嫩與以色列達成為期10天的停火協議，不能僅由單方遵守。他重申，真主黨武裝人員將繼續待命，隨時準備對以方任何違反停火協議的侵犯行為作出回應。



阿拉伯新聞《ARAB NEWS》報道，卡西姆表示，「抵抗戰士們將繼續堅守陣地，隨時準備扣動扳機，並對任何侵犯行為作出相應的回應......僅靠抵抗一方不能停火，停火必須是雙方共同的。」

卡西姆感謝伊朗給予支持和援助，並稱伊朗一直關閉霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），直到黎巴嫩達成停火協議。

他直言，美國主導停火協議文本並代表黎巴嫩政府發言，是對該國進行侮辱。

2026年4月17日，黎巴嫩貝魯特，圖為特朗普宣布以黎停火10日後，貝魯特南部上空可見武器產生的火焰。（Getty）

土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Ajansı）報道，卡西姆還提出五項要求：永久停止以色列在黎巴嫩全境的陸海空侵略、全面撤軍至邊境、釋放被拘留者、讓流離失所民眾重返家園，以及在阿拉伯與國際社會支持下展開重建。

他表示，在政治上，真主黨願意在國家團結和主權框架內與黎巴嫩當局進行「最大限度的合作」。

黎巴嫩衛生部上周五表示，自3月2日以軍發動攻擊以來，已有2294人死亡、7544人受傷。