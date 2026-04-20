日本發報北海道和三陸近海地震警報：後續強烈地震可能性增加

當地時間20日下午4點52分左右，日本東北對開海域發生7.5級地震，氣象廳當晚7點30分發布了「北海道和三陸近海地震警報」。北海道、東北和關東三個縣的182個市町村被要求採取防災措施，指發生強烈地震的可能性增加。



「北海道和三陸近海地震警報」是向公眾發布的警報，提醒人們如果在北海道至岩手縣近海的千島海溝和日本海溝或週邊地區發生7級地震，可能會發生8級以上的後續大地震。這是自去年12月青森縣東海岸發生地震以來首次公佈相關資訊。

預警發出，代表指示民眾須查看疏散地點和路線，準備應急包以便立即撤離，固定好家具，並檢查食物、飲用水、廁所和其他物資儲備情況。

發出該項預警條件是：在假定的震央區域內，從北海道根室沿海到東北三陸沿海的大地震區域，以及該區域以外的區域，發生震級為7級或以上的地震。

政府聲明指，發布信息並不一定意味著會發生大地震。去年12月，日本青森縣東部對開海域昨晚發生7.5級地震，超過30人受傷，氣象廳首次發布「北海道和三陸近海後發地震注意情報」。

目標區域:

受影響地區包括北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣和千葉縣的 182 個市町村，主要位於太平洋沿岸，預計將發生三公尺以上的海嘯或6級以上的地震。

「北海道/三陸近海地震警報」是向公眾發布的警報，提醒人們如果在北海道至岩手縣近海的千島海溝和日本海溝或週邊地區發生7級地震，可能會發生後續的大地震。

【北海道】

北海道有63個市町村：

網走市、帶廣市、釧路市、伊達市、苫小牧市、根室市、登別市、函館市、北斗市、室蘭市、足寄真、厚岸町、厚町、池田町、浦町、池田町、浦町川町、浦幌町、江差町、襟衣町、奧武町、長萬部町、音更町、上士幌町、木古內町、釧路町、薩馬尼町、鹿追町、鹿部町、標茶町、標別町、志白老町白塚町、知內町、新德町、新日高町、壯瞥町、大木町、弟子屈町、洞爺湖町、豐浦町、豐急町、中札內村、中標津町、七飯町、新冠町、濱中町、日高町、平取町、廣尾町、福島町、別海町、本別町、幕別町、松前町、牧川町、目室町、森町、八雲町、羅臼町、陸別町、更別村、鶴居村。

【青森縣】

青森縣有28個市町村：

青森市、五所川原市、津輕市、十和田市、八戶市、三澤市、陸奧市、鰺澤町、今別町、奧入瀨町、大間町、五戶町、七戶町、外濱町、東北町、中泊町、南町、野邊地町、橋上町町、平內町、深浦町、橫濱町、六戶町、風間浦村、西村、東通村、四毛田村、六所村。

【岩手縣】

岩手縣有23個市町村：

一關市、奧州市、大船渡市、釜石市、北上市、久慈市、遠野市、花卷市、宮古市、盛岡市、陸前高田市、巖泉矢、大槌田町、山葉村鎮、墨田町、陸前高田市、巖泉、山葉

【宮城縣】

為了響應當地要求在全縣範圍內採取統一應對措施的呼聲，宮城縣已將所有 35 個市町村納入其計劃。

【福島縣】

福島縣由以下10個市町村組成：

磐城市、相馬市、南相馬市、大熊町、新地町、富岡町、浪江町、楢葉町、廣野町、雙葉町。

【茨城縣】

茨城縣由9個市、町、村組成：

鹿島市、神棲市、北茨木市、高萩市、日立市、日立中市、鮠田市、大洗町、東海村。

【千葉縣】

千葉縣由14個市、町、村組成：

旭市、伊隅市、大網白里市、勝浦市、山武市、草佐市、立山市、銚子市、一宮町、音宿町、九宿町、白子町、橫柴光町和長生村。