日本東北對開海域7.5級地震　岩手縣北海道將受3米海嘯衝撃

日本東北對開海域於當地時間20日下午4點53分左右發生7.5級地震（原為7.4級，後日方修正為7.5級），東京有明顯震感。日本氣象廳已對岩手縣，青森縣和北海道太平洋沿岸發布海嘯警報，據NHK報道，上述三個地區將受3米高海嘯沖擊。



日本放送協會（NHK）報道，地震震央在宮古市以東對開約115公里，震源深度10公里。日本氣象廳消息稱，青森以東近海和岩手近海已觀測到海嘯。

日本首相高市早苗在社交媒體X上表示，政府已在官邸危機管理中心設置「官邸聯絡室」，目前正在確認人物及財物損失情況；氣象廳同日預警，未來一週左右，特別是未來兩三天，可能會發生更強烈的地震。

以下沿海地區已發布海嘯警報，當局呼籲民眾立即遠離岸邊：

發布海嘯警報的沿岸地區如下，預計浪高3米：岩手縣；青森縣太平洋沿岸；北海道中太平洋沿岸

發布海嘯注意警報的沿岸地區如下，預計浪高1米：宮城縣；北海道太平洋沿岸東部；北海道西太平洋沿岸；福島縣；青森縣日本海沿岸

北海道發出海嘯警報，廣尾町的船隻駛離岸邊：

鐵路停運情況：

據JR東日本公司稱，由於地震的影響，東北新幹線從下午5點前開始暫停了東京站和新青森站之間的上行和下行線路的服務。上越新幹線和北陸新幹線目前正常運作。

根據JR北海道官網消息，截至下午5點15分，日高本線苫小牧站至無川站之間以及根室線浦幌站至禦別站之間的上下行線路均已暫停運營。

2016年5月2日，JR東日本的東北新幹線E5系列列車抵達日本東京的東京火車站。 （Getty Images）

JR東日本盛岡分公司消息，受地震影響，截至下午5點，途經岩手縣的所有東北新幹線、秋田新幹線以及JR常規線路均已暫停營運。

東京電力公司表示，已確認福島第一核電站未有出現異常情況。

損傷情況：

截至當地時間下午5時30分，青森縣八戶市消防局消息指，一名60多歲男子地震期間在家中跌落樓梯受傷，已送院治理傷勢不明；該市市中心一棟四層樓的建築，頂層附近有部份長寬均達30厘米的外牆脫落並掉落至行人道上，幸無人受傷。

2026年4月20日，日本東北對開海域發生7.5級地震，八戶市中心一棟四層樓高建築遭波及，導致其部份外牆脫落至行人路上。（NHK）

其他地方在地震期間也有數人受傷，青森縣東北町消防部門稱，當地一名20多歲的女子地震期間摔倒，頭部撞到椅子上受輕傷；一名80歲老人在盛岡市在超市停車場跌倒，左腿疑似骨折。

仙台市地震發生一刻，商店內海報及吊燈搖晃

據三陸鐵道公司稱，地震發生時，有兩列車在岩手縣久慈站和宮古站之間運行，其中一列隧道內停止運行。截至當地時間下午6點30分，有9人被困在列車內，救援人員已透過無線電與乘務員取得聯繫，目前尚未收到人員受傷或身體不適的報告。