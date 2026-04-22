以色列防長：將循軍事和外交雙軌施壓　解除黎巴嫩真主黨武裝

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）4月21日說，以色列在黎巴嫩的軍事行動將通過軍事和外交雙重施壓，以解除黎巴嫩真主黨的武裝。



卡茨當日在以色列全國紀念陣亡將士和恐怖襲擊受害者的儀式上說，以色列在黎巴嫩開展軍事行動的首要目標是解除真主黨武裝，並通過軍事和外交手段相結合的方式，消除對以色列北部地方的威脅。

圖為2024年8月16日，時任以色列外交部長卡茨（Israel Katz）在耶路撒冷舉行會議前等待英國和法國外長。（Reuters）

卡茨指出，面對來自利塔尼河（Litani River）以北以及黎巴嫩全境的火力，以色列將採取同樣的行動。利塔尼河是橫貫黎巴嫩南部的天然屏障，以色列不希望真主黨在該河以南繼續存在。

以黎雙方上星期同意停火10天，停火在當地時間17日凌晨12時生效。儘管停火協議已生效，但以色列軍隊仍駐紮在黎巴嫩南部，並與真主黨武裝份子作戰。卡茨19日強調，如果以色列受到真主黨威脅，以軍將動用「全部武力」。

受伊朗支持的真主黨於3月2日加入戰爭，以色列隨後對黎巴嫩全境發動空襲，並在黎南地區部署地面部隊。

2026年4月14日在黎巴嫩南部的情況，當地遭以色列空襲後，建築物嚴重損壞（Reuters）

以軍方一名阿拉伯語發言人20日警告黎南居民暫時不要返回邊境村莊，稱以色列認為真主黨在當地的活動違反了停火協議。

以色列和黎巴嫩的第二輪會談將於23日在美國華盛頓特區舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

