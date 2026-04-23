伊朗議長：停火協議遭公然違反　重開霍爾木茲海峽「不可能」

伊朗談判代表團成員、伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）4月22日表示，要令停火真正發揮作用，美國必須解除海上封鎖，並徹底消除地區內的軍事緊張局勢。他指出，如果停火協議遭到公然違反，重新開放霍爾木茲海峽是不可能的。



2025年12月2日，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）出席在伊朗議會大廈舉行的新聞發布會。（Getty）

針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）延長對伊朗的停火期限，卡利巴夫22日表示，只有在不被海上封鎖、世界經濟不被劫持和控制，以及猶太復國主義者停止在各條戰線上的挑釁行為，全面停火才有意義。他表示，在目前如此公然違反停火的情況下，霍爾木茲海峽的開放就無從談起。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）同日也發聲明稱，伊朗一直歡迎通過對話與協議解決問題，並將繼續如此。違背承諾、實施封鎖並進行威脅，是真正談判的主要障礙，「世界已經看清你們（指美國）無休止的虛偽言辭，以及言行不一」。

特朗普21日表示，延長對伊朗的停火期限，直至伊朗方面提交談判方案並完成相關磋商。他同時指示美軍繼續對伊朗實施海上封鎖，並保持戰備狀態。