路透社：美軍已攔截三艘伊朗油輪

路透社4月23日援引消息人士報道，美軍已在美國總統特朗普實施的海上封鎖框架下扣押至少3艘伊朗油輪。



報道稱，美軍在亞洲水域攔截至少3艘懸掛伊朗國旗的油輪，並正將其從印度、馬來西亞和斯里蘭卡沿海的位置轉移。

據報道，被扣押的船隻之一是「深海」（Deep Sea）號超級油輪，船上部分裝載着原油。另一艘被扣押的是較小的「塞文」（Sevin）號油輪，其最大載重量為100萬桶，當時裝載了65%。這兩艘船是在馬來西亞沿海被發現的。

伊朗油輪「格雷斯1號」。（路透社）

此外，消息人士稱，滿載的「多雷納」（Dorena）號油輪也被攔截。該船載重量為200萬桶，三天前位於印度南部沿海。

美國總統特朗普聲稱，立即停止對霍爾木茲海峽的海上封鎖會使與伊朗達成任何協議成為不可能。伊朗議會議長加利巴夫則表示，只要美國違反停火協議，包括實施海上封鎖，德黑蘭就不會開放該海峽。

2月28日，美國和以色列開始對伊朗境內目標發動襲擊，侵略行動已造成3000多人死亡。

4月8日，華盛頓與德黑蘭宣佈停火兩周，隨後在伊斯蘭堡舉行的談判無果而終。目前尚無戰事重啓的消息，但美國已開始封鎖伊朗的港口。調解方正試圖促成新一輪談判。