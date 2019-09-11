衛星圖片顯示伊朗油輪仍在敘利亞　英國召喚德黑蘭大使抗議

最新衛星圖片顯示，早前直布羅陀放行的伊朗油輪仍留在敘利亞。英國召喚伊朗駐英大使，抗議伊朗違反承諾，把油輪駛往敘利亞並違反歐盟禁令。

最新衛星圖片顯示，伊朗油輪仍留在塔爾圖斯港口附近海域。（AP）

早前獲英屬直布羅陀放行的伊朗運油輪，仍然停泊在敘利亞海港附近。美聯社9月10日獲得的最新衛星圖片，顯示「阿德里安達裏亞1號」（Adrian Darya 1）仍停泊在敘利亞港口城市塔爾圖斯（Tartus）附近，圖片中還有一艘較細的船隻。

「阿德里安達裏亞1號」原名「格雷斯1號」（Grace 1），7月初遭英屬直布羅陀扣押。油輪於8月15日獲釋，直布羅陀當局指獲得伊朗的保證，油輪不會前往敘利亞。

伊朗當局在8日表示，油輪已在地中海一個地方卸貨，但沒有表明是哪一個港口。美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）通過衛星圖片發現，油輪一度非常接近敘利亞沿海城市塔爾圖斯。

英國召喚伊朗駐英大使抗議，外交大臣表示，「阿德里安達裏亞1號」明顯已經在敘利亞靠岸卸貨，指責伊朗違反不會駛往敘利亞的承諾。他指責伊朗向阿薩德政權出售石油是破壞地區安全的一種行為，並呼籲伊朗遵守國際承諾，走出寒冬。