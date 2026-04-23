美國西維珍尼亞州工廠化學品外泄2死　當局曾對周邊地區發避難令

美國西維珍尼亞州一間負責銀回收業務的工廠4月22日有化學品外泄，造成兩人死亡，約30人不適送院，其中一人情況危殆。當局一度周邊地區發「就地避難令」，並在數小時後解除。



美媒報道，卡諾瓦縣（Kanawha County）政府緊急應變管理辦公室負責人西格曼（C.W. Sigman）表示，事發在Institute地區的Catalyst Refiners工廠，涉及硝酸和另一種物質的劇烈化學反應。

2026年4月22日，美國西維吉尼亞州Institute地區，一間名為Catalyst Refiners的工廠廠發生化學品外泄意外。圖為涉事的工廠及其周邊地區。（Reuters）

西格曼提到，當時員工正準備關閉廠內部份設施；卡諾瓦縣政委員會主席Ben Salango表示，他們相信事件起因是，清潔過程中發生化學反應，產生了有毒的硫化氫氣體。

當局表示，所有死亡案例均發生在工廠內，傷者中包括7名前往現場處理意外的救援人員；西維珍尼亞州長莫里西（Patrick Morrisey）則指其中一名傷者情況危殆。

2026年4月22日，美國西維吉尼亞州Institute地區，一間名為Catalyst Refiners的工廠廠發生化學品外泄意外。圖為事故發生後，州和縣級官員在救災指揮中心開展工作。（Reuters）

當地醫院發言人表示，多數病人出現呼吸道不適等症狀，包括咳嗽、呼吸急促、喉嚨痛與眼睛發癢。

外泄意外發生後，當局一度對工廠周邊地區發「就地避難令」，並於約5個多小時後解除。