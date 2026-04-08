日本工業意外　500噸混凝土砸穿地面　鷹架坍塌工人墮海3死｜有片

日本警方稱，神奈川縣川崎市一間鋼鐵廠4月7日（周二）發生一宗起重機拆卸作業意外，三名工人在作業期間墜海身亡。當地搜救部門8日（周三）仍在搜尋一名失蹤工人。



日本媒體就事故的報道：

據《讀賣新聞》報道，4月7日，在川崎市川崎區荻島町JFE鋼鐵東日本工廠京濱地區，一台大型起重機在拆除鷹架時，因起重機上的重物墜落導致鷹架坍塌。 8日上午，神奈川縣警察和川崎海上保安廳重新展開失蹤男性工人的搜尋。四名被送往醫院的男子中，三人已確認死亡，另一名男子正在川崎市一間醫院接受治療。縣警察正在調查事故原因。

據報道，事故發生在7日下午4時15分左右。當時，工人正在拆卸一台用於從船舶上裝卸鐵礦石和其他物料的大型卸貨起重機頂部的一個圓柱形配重物，該配重物因不明原因墜落。該配重物直徑6米，長9米，重達500噸。

據警方介紹，該配重物位於地面以上約30米處，內部由混凝土製成。據推測，配重物墜落時導致鷹架坍塌，進而造成工人墜海。據報道，失蹤工人當時站在重物上，用重型機械鑿除混凝土。警方認為，重物墜落的衝擊力可能在鋼板底座上砸出一個洞，導致工人從洞中墜入海中。

2026年4月7日，日本東京以南的川崎市，JFE鋼鐵建築工地發生鷹架倒塌事故，造成三人死亡，一人失蹤。圖為事故現場的空拍照片。（Reuters）

8日早上7時左右，日本海上保安廳出動巡邏艇和直升機在現場搜尋失蹤的男性工人。倒塌的鷹架周圍散落着重型機械和其他設備，附近的民眾正透過洞口向海中觀望。