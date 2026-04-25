英德擬參與霍爾木茲掃雷行動　前提是保障「持續停火」

撰文：韓學敏
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英國國防部4月23日證實，皇家海軍潛水和爆破專家正在為霍爾木茲海峽的掃雷作業做準備，希望藉此向華府表明英國雖拒不參與美國的作戰計劃，但願意協助確保海峽通航安全。德國也計劃在周五（4月24日）的巴黎會議上提出派遣掃雷艇參與未來多國任務的具體方案。兩國均強調，任何部署都必須建立在「持續停火」的基礎上。

英法本周在倫敦召集多國共同主持會議商討推動霍爾木茲海峽通航，除了派出海上掃雷專家外，英國承諾提供自主無人掃雷系統來維護海峽通行安全。

參會國對美國在行動中的角色仍存在分歧。德國總理默茨（Friedrich Merz）明確表示，德國參與的任何任務都必須滿足嚴格條件，包括「至少達成臨時停火」以及獲得柏林政府和議會的批准。

根據提案，德國聯邦國防軍可能提供掃雷艇、護衛艦和偵察機，任務重點包括掃雷、海事偵察及遠程海域監視。德國海軍在吉布提的後勤基地可能被用於支援相關偵察任務。

2026年4月24日， 歐盟領導人與塞普勒斯的區域合作伙伴討論伊朗危機和中東問題。（Reuters）

目前霍爾木茲海峽的航運前景仍高度不確定。美國總統特朗普雖已無限期延長停火，但明確表示對海峽的封鎖將持續。伊朗則稱在封鎖解除前不會派團繼續與美談判，並已扣押兩艘通過海峽的外國船隻。

白宮早前表態稱不需要歐洲援助，並將英國海軍力量貶稱為「玩具」。

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