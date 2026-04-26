伊朗外長或在未來率團返回伊斯蘭堡

伊朗傳媒4月25日報道，伊朗外長阿拉格奇在結束阿曼之行後預計將再次訪問巴基斯坦。



梅爾通訊社稱，預計阿拉格奇結束對阿曼的訪問後將再次訪問巴基斯坦，之後前往俄羅斯。

阿拉格奇先前離開巴基斯坦首都伊斯蘭堡。

巴基斯坦消息人士4月25日亦告訴新華社，如果相關接觸進展順利，伊朗外交部長阿拉格齊或在未來率團返回巴首都伊斯蘭堡。

美國總統特朗普26日宣布，已取消總統特使維特科夫和女婿庫什納赴巴基斯坦就伊朗問題舉行談判的行程。

2026年4月23日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮發表講話。（Getty）

霍士新聞報道，特朗普說：「我剛才對那些正準備啟程（前往巴基斯坦）的人說：『不，我們不用飛18個小時去那裏。主動權完全掌握在v我們手中。』」

2月28日，美國和以色列開始對伊朗境內的目標進行打擊，包括德黑蘭，並有報道稱襲擊造成破壞和平民傷亡。伊朗則對以色列領土以及美國在中東的軍事目標進行報復性打擊。

由於導彈和無人機襲擊的威脅，該地區許多國家已經全部或部分關閉領空。4月8日凌晨，特朗普宣布與伊朗達成一項為期兩週的停火協議。