北海道今年首宗熊襲人　300公斤熊中槍後反撲　69歲獵人頭面重傷

日本北海道4月26日（周日）發生今年首宗的熊襲擊人事件，一頭接近300公斤重的野生棕熊在被獵人開槍擊中後，反過來撲向獵人並致其頭部及面部受傷。這頭棕熊隨後被其他獵人擊斃。



日本媒體就北海道熊襲擊人的報道：

綜合《日本放送協會》（NHK）和札幌電視台報道，當地警方表示，26日（周日）下午，一名男子撥打求救電話報告稱，他的同伴在島牧郡島牧村遭到熊襲擊受傷。受害者是一名69歲男子，頭部和臉部流血。他已被送往​​醫院，據報意識清醒並沒有生命危險。

當地一個獵人小組的五名成員前往山區獵殺剛從冬眠中甦醒的棕熊。這些棕熊是北海道的特有物種。

其中一名成員花田雄二表示，他向一頭在約150米外被發現的棕熊開槍並擊中。

但他表示，這頭熊活了下來，並咆哮着滾下山坡。他說，當這位69歲的獵人靠近並向熊開槍時，熊突然轉身攻擊他，對他進行撕咬和抓撓。

花田雄二指，這頭熊體型龐大，身長2米，體重接近300公斤，獵人們開了好幾槍才把它擊斃。

花田雄二談到：「熊幾乎壓在他身上。他試圖用這種方式保護頭部，但從傷口來看，他的臉頰被咬傷了。他的大腿和腳踝上也有咬痕。」

他說，這是他20多年狩獵生涯中第一次獵到熊。他希望受傷的男子能早日康復。

據北海道政府稱，這是2026年北海道首次發生棕熊襲擊人的事件。