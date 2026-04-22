日本熊出沒｜岩手縣男警搜山遇襲受傷　現場發現「疑遭啃食女屍」

隨着冬眠結束進入春季，日本熊出沒與襲擊通報變得頻繁！岩手縣紫波町4月21日上午一名男警在山區搜索失蹤者時，遭到一頭成年熊襲擊，臉部和手臂多處遭咬傷、抓傷。現場附近同時發現一具疑似遭熊攻擊、嚴重損壞的女性遺體，涉案成熊已遭擊斃。



《TBS News》報導，警方表示，受傷的50歲男警在上午10時左右，在山區一條溪流遭到熊襲，臉部和手臂充滿被熊咬傷和抓傷的痕跡，被緊急送往醫院，所幸他意識清醒，性命無虞。

日本岩手縣紫波町21日上午一名男警在山區搜索失蹤者時，遭到一頭成年熊襲擊，臉部和手臂多處遭咬傷、抓傷。（截取自YouTube@FNNnewsCH）

現場附近同時發現一具疑似遭熊攻擊的女性遺體：

警方發現疑遭熊啃食女屍

警方透露，襲擊的成年熊已經被擊斃。事發時，有多名警察進山搜索失蹤人員，警方在男警遇襲處，還發現一具嚴重損毀的女性屍體，正在緊急進行身份確認工作，因為該女子很可能是被熊襲擊身亡的。

報導指出，這是今年岩手縣第三起，因熊類攻擊致人受傷的事件。日前仙台市也傳出黑熊闖入市區，距離車站十分近，所幸未傳出傷亡通報。

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