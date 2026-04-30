特朗普稱喜歡黎巴嫩　促內塔尼亞胡軍事行動限於精準打擊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）受訪時透露，他向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列應該只對黎巴嫩採取「外科手術式」（Surgical）軍事行動，亦即高精準度打擊，避免全面重啟戰爭。



2026年2月11日，美國華盛頓特區，圖為內塔尼亞胡與特朗普會面。（Getty）

美國Axios於4月29日報道，由美國斡旋促成的以黎停火，目前名義上仍然維持，但以軍與真主黨連日交火。以黎官員都擔心，協議在5月中旬到期前會徹底破裂。雖然特朗普政府聲稱，黎巴嫩不在伊朗停火範圍，但黎巴嫩戰事顯然加劇美伊的外交僵局。

特朗普接受Axios電話採訪時稱，他已告訴內塔尼亞胡，以軍對黎巴嫩必須採取更精準的打擊，不能摧毀建築物，「他不能這樣做，那樣太糟糕了，會讓以色列形象受損」。

2026年4月28日，靠近以色列邊境的黎巴嫩南部發生爆炸，竄起濃煙。（Reuters）

特朗普表示，喜歡黎巴嫩及其領導人，認為黎巴嫩可以東山再起。他批評，是伊朗透過真主黨（Hezbollah）毀了黎巴嫩，只要伊朗一旦被打垮，真主黨自然也會被剷除。

報道引述以色列官員稱，特朗普本周每天都與內塔尼亞胡通話。內塔尼亞胡向特朗普稱，以軍必須加強反擊真主黨。美國官員則表示，華府認為真主黨的行動旨在阻撓以黎談判，特朗普政府已要求以色列保持克制，為與黎巴嫩的外交進程留出空間。