以色列在黎巴嫩「故技重施」　這次能如願嗎？

黎巴嫩不僅是美伊博弈之外最重要的外圍戰場，也是牽動以色列北部安全的核心區域。這一輪黎以緊張局勢，起於伊朗支持的黎巴嫩真主黨在美伊戰事爆發後，向以色列北部發射火箭彈，隨後引發以色列持續空襲，並逐步擴大至南部地面行動。

撰文：愛登（Ali G. Aydin）



如果僅將其理解為又一次典型的黎巴嫩、以色列「周期性的衝突」，並不算錯，但若只停留在這一層，往往容易誤判局勢走向。更值得關注的是，以色列此次行動並不僅僅是對美伊戰事的被動回應，而是其在其他戰場上反覆實踐、逐步成型的一套安全治理路徑的延續。

只看黎巴嫩 很容易看偏方向

如果只從黎巴嫩一地觀察，易把這輪緊張局勢理解為一次局部升級。但如果把時間線拉長，就會發現，這背後其實有着非常清晰的延續性。

圖為2026年4月16日，在以色列空襲後，黎巴嫩境內升起濃煙。 （Reuters）

最具參考意義的案例，是敘利亞。

2011年敘利亞內戰爆發後，以色列圍繞遏制伊朗在敘軍事存在這一核心目標，長期在敘境內展開打擊行動，目標既包括伊朗相關軍事設施，也包括經敘利亞向黎真主黨輸送武器的通道，以及靠近邊境的武裝據點。

這些行動幾乎很少演變成全面戰爭，而是以高頻率、低強度、節奏可控的方式持續推進。單次空襲的影響或許有限，但當這種打擊不斷疊加，效果就會逐漸顯現。

這種「低烈度但有持續性」的軍事壓力，悄然改變着地面格局。敘利亞南部靠近以色列佔領的戈蘭高地一帶，曾長期是多方武裝反覆爭奪的前線區域。但隨着時間推移，這裏逐步演變為一個相對「低威脅區」：敵對力量難以集結，也難以形成持續打擊能力。

這種變化未必總能成為國際新聞的焦點，但它的戰略意義非常清晰——一條事實上的緩衝帶，並不是通過一次大戰建立的，而是在長期行動中一點點「打」出來的。

以色列的這種思路並不陌生。1982年，以色列出兵黎巴嫩，在南部建立所謂「安全區」，並扶持「南黎巴嫩軍」作為代理力量。這套緩衝體系維持了近20年，在一定程度上阻擋了來自北方的襲擊，也壓縮了伊朗藉助真主黨擴大影響力的空間。

但2000年以軍撤出後，這一結構迅速瓦解。真主黨填補了權力真空，並在伊朗支持下不斷壯大，從最初的遊擊武裝，逐步發展為擁有成體系指揮能力和大規模火箭炮儲備的區域性力量。尤其是在2006年黎以戰爭之後，這種威脅進一步固化。以色列北部邊境長期處於高度緊張狀態，隨時面臨火箭彈襲擊的風險。

2026年3月26日，黎巴嫩首都貝魯特，民眾舉行示威遊行，反對伊朗駐黎巴嫩大使被驅逐，其中可看到伊朗、黎巴嫩國旗，以及真主黨的旗幟。（Reuters）

從這個意義上看，當前局勢與其說是一場新的衝突，不如說是一個「始終沒有真正解決的舊問題」的延續。南部「安全區」雖然消失了，但以色列對邊境安全緩衝的需求並沒有消失，反而隨着真主黨的壯大變得更加迫切。

也正因如此，近年來以色列在黎巴嫩南部的行動明顯發生變化。自2023年以來，其打擊力度持續加大：不僅頻率上升，範圍也從邊境逐步向縱深擴展，重點針對真主黨的指揮節點、武器庫以及火箭炮發射陣地。同時，「將真主黨推離邊境」的表述，也越來越多地出現在政策討論和公開表態之中。

以色列正在嘗試沿用一條已在敘利亞被驗證的路徑，在黎巴嫩方向重新建立新的安全緩衝空間。

以軍真正要打的 不只是黎巴嫩真主黨

如果僅把這一系列行動理解為以色列與真主黨的直接對抗，仍然不夠完整。更深一層，仍然是圍繞伊朗展開的地區博弈。

長期以來，伊朗並不主要依賴直接軍事介入，而是通過一套橫跨多國的「代理人網絡」來擴展地區影響力。這一網絡包括黎巴嫩的真主黨、伊拉克的什葉派民兵以及也門的胡塞武裝等，由伊斯蘭革命衛隊下屬的「聖城旅」負責統籌協調。

在這套體系中，真主黨的地位尤其關鍵。它不僅是對以色列最直接、最現實的威脅來源，也是連接伊朗與地中海的重要戰略節點，在維繫伊朗地區影響力方面發揮着核心作用。

因此，以色列的行動重點始終圍繞這一「關鍵樞紐」展開。過去幾年，這一思路越來越清晰：一方面，在敘利亞持續打擊伊朗軍事存在與補給線路，儘量切斷武器向黎巴嫩的輸送；另一方面，在黎巴嫩不斷壓縮真主黨的部署空間，削弱其作戰能力。

這種方式並不追求一次性「解決問題」，更像是一種長期消耗戰。當關鍵節點持續受損，整個代理網絡的運轉能力也會下降。

2026年3月19日，耶路撒冷，圖為內塔尼亞胡舉行記者會。（Reuters）

把敘利亞與黎巴嫩兩條戰線放一起觀察，可發現高度一致的特徵。首先是目標始終穩定。無論地區局勢如何變化，以色列始終強調邊境安全縱深，力圖避免敵對武裝貼近邊界。

其次是手段相對克制。相比全面戰爭，以色列更傾向於使用空襲、定點清除以及有限規模地面行動。這類行動節奏可控，也更易在實現軍事目標的同時，避免局勢全面失控。

再次是行動區域的選擇非常明確。重點集中在高地、毗鄰水資源區域、交通通道、補給線路等具有明確戰略價值的位置，而不是無差別推進。

由此可見，以色列正在藉助地區動盪，逐步重塑對自身更有利的邊境安全結構；同時，通過持續打擊代理力量，從外圍一點點壓縮伊朗的地區影響空間。

以色列這次能真正如願嗎？

將黎巴嫩停火納入美伊戰事談判框架，一定程度上體現了伊朗的外交主動性。在多方博弈下，美國試圖把局勢重新拉回談判軌道；以色列雖不願被談判「捆綁」，卻仍需要與美方保持協調。這使得當前停火更像是一種外部力量牽引下形成的「臨時平衡」。

2026年2月11日，美國華盛頓特區，圖為內塔尼亞胡與特朗普會面。（Getty）

但各方的核心立場並沒有鬆動。以色列堅持削弱甚至清除真主黨在邊境的軍事存在；黎巴嫩政府希望止戰，卻長期受制於內部政治分裂；真主黨則明確拒絕放棄武裝。同時，以色列試圖在黎南部重新建立安全緩衝區的設想，與真主黨以「抵抗佔領」為核心的行動邏輯之間，形成了幾乎難以調和的根本矛盾。

即便在外部斡旋下達成某種形式的停火，其穩定性依然十分有限。一方面，以色列具備持續推進其安全目標的能力和意願；另一方面，真主黨既有現實的組織基礎和軍事能力，也有來自地區格局的長期支撐，不太可能在關鍵問題上作出實質性讓步。

以色列或許能夠重新製造某種事實上的「安全緩衝帶」，但不意味着能真正解決黎巴嫩問題。對於這個延續數十年的舊困局而言，所謂勝利，往往只是下一輪衝突的開始。

作者為愛登（Ali G. Aydin），現任河北大學伊合組織研究中心兼職研究員

